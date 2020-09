TSUE: krótkotrwały wynajem mieszkań z wymogiem licencji

Co dla turystów jest tanie i przyjemne, dla mieszkańców atrakcyjnych miejscowości może stać się udręką. Krótkoterminowy wynajem okazuje się na ogół bardziej opłacalny od długoterminowego, co sprawia, że rośnie głód mieszkaniowy.

Francuskie restrykcje

We wtorek (22.09.2020) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że decyzja francuskich władz ograniczająca wynajem krótkoterminowy jest zgodna z europejskim prawem. Wedle francuskiego prawa, właściciele mieszkań w Paryżu i innych miastach powyżej 200 tysięcy potrzebują specjalnej licencji, jeśli chcą wynajmować turystom swoje umeblowane lokum.

Dwaj właściciele paryskich apartamentów zignorowali ten obowiązek, uznając, że jest on niezgodny z europejską dyrektywą o wolności usług. Zostali za to ukarani grzywną i zobowiązani do zamiany wynajmu krótkoterminowego na długoterminowy. Złożyli skargę we francuskim sądzie, a tamtejsi sędziowie zwrócili się do kolegów z Luksemburga o opinię. Ci uznali, że obowiązek licencji na krótkoterminowy wynajem jest uprawniony ze względu na „dobro ogółu”, którym w tym przypadku jest przeciwdziałanie niedoborowi mieszkań. Obowiązek uzyskania licencji nie powinien jednak dotyczyć mieszkania, które jest głównym miejscem pobytu właściciela.

Ograniczenia także w Niemczech

Rzeczniczka platformy Airbnb oświadczyła, że większość lokali oferowanych w Paryżu to właśnie takie mieszkania, nie zaś lokale przeznaczone na wynajem. Dlatego jej zdaniem, obowiązek uzyskania licencji niemal wcale nie dotyczy paryskich użytkowników Airbnb. „Cieszymy się z tej decyzji, bo wyjaśnia sytuację gospodarzy, którzy dzielą się swoim drugim mieszkaniem”, podkreśliła rzeczniczka. Airbnb cieszy się ze współpracy z władzami, „dla których nadrzędnym celem jest dobro lokalnej społeczności”.

Powstała w 2008 roku w USA firma Airbnb i inne platformy tego typu są popularne wśród podróżnych, a dla właścicieli taka forma wynajmu jest o wiele bardziej opłacalna niż długofalowe kontrakty najmu. Niemieckie miasta jak Berlin, Hamburg czy Monachium wprowadziły wymóg posiadania zgody władz na wynajem dla turystów oraz wysokie kary za niezgodne z przeznaczeniem używanie lokali.

Francuski wymóg uzyskania licencji pozostawia w gestii gmin ustalenie konkretnych warunków jej wydania. Jako warunek gminy mogą na przykład wymagać przekształcenia innych lokali w mieszkania. Jednak francuscy sędziowie będą musieli dokładnie sprawdzać, czy wymagana licencja faktycznie jest uwarunkowana brakiem mieszkań.

