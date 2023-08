TSMC zbuduje fabrykę czipów w Dreźnie

W Dreźnie powstanie nowa fabryka czipów wiodącego na świecie producenta półprzewodników TSMC. Decyzję w tej sprawie podjęła we wtorek (8.8.23) rada nadzorcza tajwańskiej spółki. TSMC będzie prowadzić zakład w ramach spółki joint venture z partnerami Bosch, Infineon i NXP.

Firmy te chcą razem zainwestować ponad dziesięć miliardów euro – poinformowano we wspólnym komunikacie prasowym. Ich celem jest zbudowanie najnowocześniejszej fabryki półprzewodników, aby zaspokoić przyszłe potrzeby sektorów motoryzacji i przemysłu. Ostateczna kwota inwestycji zostanie ustalona, gdy będzie jasność co do udziału rządu w finansowaniu projektu. Wcześniej była mowa nawet o pięciu miliardach euro subwencji, ale na wsparcie zgodę musi wydać Komisja Europejska. Pieniądze mają pochodzić z państwowego funduszu na rzecz klimatu i transformacji.

Dwa tysiące miejsc pracy



Planowana fabryka ma być w stanie wyprodukować miesięcznie 40 000 tak zwanych wafli, które zawierają czipy w zakresie od 22 do 28 nanometrów i od 12 do 16 nanometrów. Spółka joint venture o nazwie ESMC będzie zatrudniać około 2000 pracowników. ESMC zamierza rozpocząć budowę fabryki w drugiej połowie 2024 roku i rozpocząć produkcję pod koniec 2027 roku. TSMC będzie posiadać 70 procent udziałów w planowanej spółce joint venture. Bosch, Infineon i NXP będą mieć po 10 procent każda.

– Wraz z inwestycją TSMC do Niemiec przybywa kolejny globalny gracz branży półprzewodników. To pokazuje, że Niemcy są atrakcyjną i konkurencyjną lokalizacją także dla kluczowych technologii, jak mikroelektronika – oświadczył niemiecki minister gospodarki Robert Habeck. Dodał, że rząd pracuje nad poprawą warunków dla tego rodzaju wielkich inwestycji, przyspieszeniem wydawania pozwoleń i ograniczeniem biurokracji. – Tu potrzeba zdecydowanych działań na wszystkich płaszczyznach – podkreślił Habeck.

Także Intel inwestuje w Niemczech

Wybór Drezna przez tajwańska spółkę to kolejna w Niemczech duża inwestycja w branży półprzewodników. Do tej pory niemiecki rząd obiecał około 20 miliardów euro subwencji, aby firmy takie jak amerykański producent czipów Intel czy Infineon budowały fabryki w Niemczech. Celem jest uniezależnienie się państw UE od produkcji czipów w Azji i USA. Firmy z kolei chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich łańcuchów dostaw, produkując w Europie i Stanach Zjednoczonych. Również TSMC inwestuje w USA i Japonii. Nie bez znaczenia dla tych decyzji są także obawy przed eskalacją napięć w w Azji Wschodniej, jeżeli Chiny próbowałyby siłą podporządkować sobie Tajwan. Miałoby to poważne konsekwencje dla szlaków handlowych. Większość czipów, które są potrzebne we wszystkich zaawansowanych technologicznie produktach, jest obecnie produkowana na Tajwanie, w Japonii, Chinach i Korei Południowej.

Niedawno, po długich negocjacjach, amerykańska firma Intel wywalczyła subwencje państwa na budowę fabryki czipów w Magdeburgu. Do inwestycji wartej 30 mld euro rząd w Berlinie dopłaci 10 mld, jeżeli zgodę wyda Komisja Europejska. Z kolei monachijski producent półprzewodników Infineon zainwestuje pięć miliardów euro w nową fabrykę w Dreźnie; ceremonia wmurowania kamienia węgielnego odbyła się w maju. Amerykańska firma Vishay zamierza zbudować fabrykę półprzewodników w Itzehoe, a południowokoreański Samsung również rozważa budowę fabryki w Europie – było to tematem wizyty kanclerza Olafa Scholza w Seulu na początku lata. W lutym br. amerykański Wolfspeed ogłosił budowę fabryki czipów w Kraju Saary.

Dzięki lokalizacji fabryk czipów, Niemcy mają duże szanse na przyciągnięcie kolejnych inwestycji. W ten sposób istnieje ekosystem, dzięki któremu firmy mogą uzyskać dostęp do dostawców, pracowników i możliwości badawczych. – Teraz musimy zapewnić, że inwestycje planowane obecnie w Niemczech i Europie rzeczywiście będą miały miejsce – zastrzegł Scholz w maju.

„Krzemowa Saksonia”

Drezno należy do najważniejszych lokalizacji sektora półprzewodników. Nawet w czasach NRD firma elektroniczna Robotron, największy producent komputerów w dawnym państwie wschodnioniemieckim, miała tam swoją siedzibę, a specjaliści IT i inżynierowie elektronicy uczyli się na renomowanym Uniwersytecie Technicznym w tym mieście. Od końca lat 60. XX wieku w Dreźnie opracowywano układy scalone o wysokim stopniu integracji, dzięki którym NRD chciała dogonić zachodnią technologię. Po zjednoczeniu Niemiec w Dreźnie osiedliło się wiele firm z branży półprzewodników, na przykład amerykańska firma AMD, która została później przejęta przez Globalfoundries. Zainwestował tam również niemiecki producent półprzewodników Infineon. W 2021 r. firma technologiczna Bosch otworzyła fabrykę czipów w stolicy Saksonii. Od pewnego czasu mówi się nawet o „Krzemowej Saksonii”, co nawiązuje do nazwy znacznie większej Doliny Krzemowej w Kalifornii.

Silicon Saxony to także nazwa stowarzyszenia branży mikroelektroniki i oprogramowania w Saksonii, które ma siedzibę w Dreźnie. Zrzesza firmy, instytuty badawcze i uczelnie. Do stowarzyszenia należy około 390 przedsiębiorstw zatrudniających około 50 000 pracowników. Czyni to region największym klastrem IT w Niemczech i jednym z największych w Europie. Frank Boesenberg, dyrektor zarządzający Silicon Saxony, mówi, że to właśnie „efekt klastra” sprawia, iż region jest tak atrakcyjny dla globalnych producentów czipów. – Mamy tu dużą wiedzę w tej dziedzinie i bogatą historię – powiedział w rozmowie z DW.

