Trzy kraje skandynawskie zawieszają szczepienia Moderną

Aktualnie szczepionka firmy Moderna będzie podawana w Szwecji tylko osobom powyżej 30 roku życia. Urząd zdrowia w Sztokholmie podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu stosowania preparatu amerykańskiej firmy dla osób urodzonych w 1991 roku oraz młodszych do 1 grudnia. Urząd zalecił, aby osoby z tej grupy wiekowej otrzymały szczepionkę firmy BioNTech/Pfizer.

Jak poinformował szwedzki epidemiolog Andreas Tegnell, powodem tej decyzji są dowody na zwiększone ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia. Ryzyko dotyczy głównie chłopców i młodych mężczyzn w tygodniach po drugiej dawce szczepienia.

Pod koniec ubiegłego tygodnia, kanadyjski urząd zdrowia Public Health Agency of Canada oświadczył, że dane sugerują, iż szczepienia z Moderną prowadziły do większej liczby przypadków zapalenia serca niż szczepienia BioNTech/Pfizer. Te działania niepożądane były częstsze u młodzieży i dorosłych w wieku poniżej 30 lat oraz częstsze u mężczyzn. Jednak większość osób dotkniętych tym problemem miała jedynie stosunkowo łagodne dolegliwości i szybko wróciła do zdrowia.

Środki ostrożności mimo niskiego ryzyka

Wkrótce po ogłoszeniu decyzji przez Szwecję, duńska administracja zdrowia w Kopenhadze ogłosiła, że dzieci i młodzież do 18 roku życia będą odtąd szczepione szczepionką BioNTech/Pfizer. Również w tym przypadku mówiono o środkach ostrożności. W dalszym ciągu ocenia się, że preparat Moderna jest również szczególnie skuteczną szczepionką, która zajmuje ważne miejsce w kampanii szczepień w kraju.

W obu krajach skandynawskich szczepienia są bardzo zaawansowane: W Szwecji, według oficjalnych danych, 84 procent wszystkich obywateli powyżej 16 roku życia otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, a prawie 78 procent otrzymało już drugą dawkę. W Danii 76 procent ludności zostało dotychczas zaszczepionych jednokrotnie, a prawie 75 procent obywateli ma pełną ochronę przed koronawirusem.

Po Szwecji i Danii także Instytut Zdrowia i Spraw Socjalnych w Finlandii zadecydował w środę wieczorem o wstrzymaniu szczepionki Moderna w przypadku mężczyzn poniżej 30 roku życia.

(ARD/jar)

