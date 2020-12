Trzy czwarte Niemców popiera zakaz używania fajerwerków

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut badawczy YouGov na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA), 71 procent ankietowanych popiera decyzję rządu Niemiec i krajów związkowych. Tylko 22 procent nie zgadza się z nią, a 8 procent nie ma na ten temat zdania.

Kanclerz Angela Merkel (CDU) i premierzy landów porozumieli się w minioną niedzielę (13.12.2020) co do zakazu sprzedaży i odpalania petard i sztucznych ogni przed sylwestrem. Zakaz obowiązuje do 10 stycznia 2021. Przeciwko rozporządzeniu rządu protestowali producenci argumentując, że w grudniu wygospodarowują 95 procent swoich rocznych zysków.

Badania YouGov przeprowadzone zostały online na grupie 2042 osób między 14 i 16 grudnia. Wyniki zostały zweryfikowane i są reprezentatywne dla ludności niemieckiej w wieku 18 lat i więcej.

Wyrok sądu podważa decyzje władz

Tymczasem w piątek (18.12.2020) Wyższy Sąd Administracyjny w Lueneburgu zniósł tymczasowo zakaz fajerwerków ujęty w rozporządzeniu pandemicznym Dolnej Saksonii. Sąd w orzeczeniu stwierdził, że tak powszechny zakaz używania sztucznych ogni i petrad nie jest konieczny, ponieważ nie jest środkiem służącym ochronie przed infekcjami.

