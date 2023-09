Trzęsienie ziemi w Maroku. Niemcy w pogotowiu

W tragicznym trzęsieniu ziemi, które w piątek późnym wieczorem (8.9.2023) nawiedziło Maroko, zginęło już ponad 2000 osób. Z godziny na godzinę liczba ofiar rośnie. Co najmniej 2059 osób zostało rannych, z czego ponad połowa poważnie – podały marokańskie media, powołując się na informacje ministerstwa spraw wewnętrznych.

Czekają w pogotowiu

Maroko nie poprosiło jeszcze oficjalnie Niemiec o udzielenie pomocy. Niemiecka Federalna Agencja Pomocy Technicznej (THW) ma nadzieję na szybką decyzję w tej sprawie i wysłanie niemieckich ratowników do Maroka. THW wciąż jeszcze nie otrzymała od marokańskich władz wniosku o pomoc – poinformował w niedzielę (10.9.2023) rzecznik THW. – Dlatego nie możemy podjąć działań – wyjaśnił.

Wieś Moulay Brahim niedaleko Marrakeszu Zdjęcie: Mosa'ab Elshamy/AP/dp

Dzień wcześniej w pobliżu lotniska Kolonia/Bonn zebrało się ponad 50 pracowników służb ratowniczych THW, gotowych do pomocy w Maroku. Wraz z nimi jest również kilka psów tropiących. Jeśli władze Maroka poproszą Niemcy o pomoc, niemieccy ratownicy i sprzęt w ciągu dwóch, trzech godzin są gotowi do startu – powiedział rzecznik THW.

Wraz z upływem czasu, misja ratunkowa THW w rejonie katastrofy, która polega przede wszystkim na ratowaniu zasypanych ludzi, staje się coraz mniej prawdopodobna. Specjaliści THW mogą również pomóc w uzdatnianiu wody.

Ratownicy, sprzęt i pomoc humanitarna

W gotowości jest również niemiecka organizacja pomocowa I.S.A.R. i Niemiecki Związek Psów Ratowniczych. „Jesteśmy gotowi do działania” – podały organizacje późnym wieczorem w sobotę. Chodzi o około 40-50 ratowników i personel medyczny. W przypadku alarmu siły ratunkowe mogą podróżować bezpośrednio z domów na lotnisko. W centralnym magazynie obu organizacji pomocowych w Huenxe w Nadrenii Północnej-Westfalii przygotowano już potrzebne wyposażenie.

Poszukiwanie zasypanych Zdjęcie: Fadel Senna/AFP/Getty Images

Są to duże namioty, sprzęt lokalizacyjny, sprzęt do uwalniania ludzi spod gruzów i sprzęt medyczny.

Wsparcie przygotowuje również niemiecka agencja pomocowa Action Medeor. Jak poinformowała, ma już przygotowane 30 000 euro na pomoc w nagłych wypadkach. Aktywna jest ponadto organizacja CARE International i planuje działania w zakresie pomocy humanitarnej.

Oferują pomoc

Piątkowe trzęsienie ziemi w Maroku było najsilniejszym od kilkudziesięciu lat w tym północnoafrykańskim kraju. Król Maroka Muhammad VI zarządził trzydniową żałobę narodową.

Szefowie państw i rządów UE napisali list do króla, w którym wyrazili swoje współczucie. „Jako bliscy przyjaciele i partnerzy Maroka jesteśmy gotowi pomóc w jakikolwiek sposób, który zostanie uznany za przydatny” – czytamy w liście.

Zniszczone budynki w Marrakeszu Zdjęcie: Fadel Senna/AFP/Getty Images

Marokański rząd musi się zwrócić oficjalnie o pomoc, aby wysłać do kraju zagranicznych ratowników. Na razie taki apel wystosowano do Hiszpanii, która wysłała do Maroka 56 członków specjalnej jednostki kryzysowej i psy tropiące - poinformowały hiszpańskie media. W region kataklizmu udała się także grupa ratowników z Tunezji.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) kataklizmem dotkniętych jest ponad 300 000 osób w Marrakeszu i okolicach. Według informacji niemieckiego rządu na razie wśród ofiar katastrofy nie ma obywateli Niemiec.



Najwyższy stopień

Epicentrum wstrząsów znajdowało się około 70 kilometrów na południowy zachód od Marrakeszu w górach Atlas. Trzęsienie miało siłę 6,8 stopnia w skali Richtera i było odczuwalne w promieniu 400 km. Ponieważ trzęsienia ziemi są stosunkowo rzadkie w Afryce Północnej, eksperci uważają, że budynki nie są budowane wystarczająco solidnie, aby wytrzymać tak silne wstrząsy.

Według amerykańskiego obserwatorium trzęsień ziemi USGS trzęsienie wystąpiło na głębokości 18,5 km. Maroko leży na tak zwanej płycie afrykańskiej, która jest jedną z największych płyt kontynentalnych na świecie. Trzęsienie było spowodowane ruchem tej płyty i położonej na północ od niej płyty euroazjatyckiej.

W niedzielę rano (10.9.2023) około godziny 9:00 doszło do wstrząsów wtórnych. Miały one siłę 3,9 stopnia, a ich epicentrum znajdowało się około 80 kilometrów na południowy zachód od Marrakeszu.

(DPA, AFP/dom)

