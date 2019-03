Trybunał UE: Niemcy mogą odsyłać imigrantów do innych krajów UE

Niemcy mają prawo odesłać imigranta ubiegającego się o azyl do innego kraju UE nawet wtedy, jeśli system opieki społecznej jest w nim gorszy i wykazuje braki. Nie może go przekazać tylko wtedy, gdy braki te są znaczne – orzekli sędziowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby ubiegający się o azyl nie mogli zaspokoić swoich potrzeb w zakresie odżywiania, mycia i zakwaterowania, przez co narażone zostałoby ich zdrowie psychiczne lub fizyczne.

Według sędziów wielkie ubóstwo lub poważne pogorszenie warunków życia nie osiągają tego progu, jeśli nie są związane z ekstremalnymi trudnościami materialnymi prowadzącymi do nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Niemcy pytają o interpretację przepisów

Tłem orzeczenia TSUE jest kilka przypadków, w których niemieckie sądy zwróciły się do Trybunału w Luksemburgu o interpretację unijnych przepisów dotyczących azylu.

Obóz dla uchodźców Moria na wyspie Lesbos (Grecja)

W jednym z przypadków pochodzący z Gambii mężczyzna miał zostać deportowany do Włoch, ponieważ złożył tam wniosek o azyl. Deportacja nie powiodła się, bo mężczyzny nie było w mieszkaniu. Później Gambijczyk twierdził, że wydalenie go jest niedopuszczalne, ponieważ warunki we Włoszech dla osób ubiegających się o azyl i warunki życia uchodźców wykazują poważne braki.

Dlatego sąd administracyjny Badenii-Wirtembergii zwrócił się do TSUE o interpretację zasad dublińskich. Ponadto sędziowie chcieli wiedzieć, jakie przepisy mają zastosowanie, jeżeli osoba ubiegająca się o azyl, która ma zostać deportowana z Niemiec, ukrywa się i de facto nie może zostać odesłana do innego kraju. Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych w 2018 roku prawie 34 tys. takich deportacji zakończyło się fiaskiem. W ponad połowie przypadków imigranci ukrywali się.

Zasada wzajemnego zaufania

Według konwencji dublińskiej uchodźca składa podanie o azyl w pierwszym kraju, do którego trafił. Migranci, którzy podróżują dalej, mogą zostać w ciągu sześciu miesięcy odesłani do kraju UE, do którego przybyli na samym początku.

Jak poinformował niemiecki MSW, Niemcy tylko w ograniczonym zakresie lub wcale nie odsyłają teraz na Węgry, do Grecji i Bułgarii. Nie ma bowiem gwarancji, że postępowanie wobec imigrantów w tych krajach jest zgodne z prawem UE.

Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że europejski system azylowy opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania oraz że można zakładać, że decyzje wobec imigrantów podejmowane są przez kraje UE w zgodzie z Kartą Praw Podstawowych.

(afp/dom)