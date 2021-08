Trwa ewakuacja z Afganistanu. Pierwszy samolot już w Niemczech

Z lotniska w Kabulu wystartował w środę przed południem kolejny samolot ze 176 osobami na pokładzie, poinformował na Twitterze minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. To wojskowy transportowiec typu A400M, który rano przyleciał do Afganistanu z Taszkentu w Uzbekistanie.

Wczoraj niemiecka armia uruchomiła zapowiadany most powietrzny na trasie Afganistan-Uzbekistan-Niemcy. Do Taszkentu przetransportowano już z Kabulu 271 osób. Stamtąd kursują samoloty niemieckiej Lufthansy, które zabierają ludzi do Frankfurtu nad Menem. Minionej nocy wylądował tam pierwszy samolot, na którego pokładzie było 131 osób – obywatele Niemiec, afgańskie siły pomocnicze Bundeswehry i inny zagrożony personel.

Afgańczycy, którzy przylecieli do Niemiec, trafią początkowo do ośrodka recepcyjnego w Hamburgu. Niemiecka policja informuje, że chodzi o grupę kilkunastu osób. Niemiecka Lufthansa będzie też prowadzić loty ewakuacyjne z Dohy w Katarze oraz, w miarę możliwości, z innych krajów sąsiadujących z Afganistanem.

Samolot z ewakuowanymi z Kabulu wylądował we Frankfurcie

Ewakuować tak długo, jak się da

Lotnisko w Kabulu jest obecnie kontrolowane przez oddziały USA. Żołnierze mają dbać o bezpieczeństwo i koordynować akcję ewakuacyjną. Wiele krajów – w tym Niemcy – próbuje jak najszbyciej wywieźć z Afganistanu swoich obywateli albo Afgańczyków, którzy pracowali dla wojsk międzynarodowej koalicji lub organizacji międzynarodowych, a teraz muszą obawiać się o swoje życie.

Niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer powiedziała, że jeśli po konsultacjach z USA uda się utworzyć stały most powietrzny, Niemcy skierują do akcji większą liczbę samolotów transportowych. „Ewakuujemy dalej, póki się da” – napisała na Twitterze.

Rząd Niemiec wydał w środę rano zgodę z mocą wsteczną na rozpoczęcie operacji w Kabulu. Do 30 września będzie mogło wziąć w niej udział 600 niemieckich żołnierek i żołnierzy. Koszty szacuje się na 40 milionów euro.

(DPA,RTR,EPD/szym)