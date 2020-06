Trump potwierdza wycofanie części oddziałów amerykańskich z Niemiec

Prezydent USA Donald Trump potwierdził zamiar zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech do 25 tysięcy. W uzasadnieniu tej decyzji powiedział, że Niemcy ociągają się z podniesieniem swych wydatków na obronność do poziomu 2 procent PKB, co ustalono na szczycie NATO w 2014 roku.

"Jesteście winni NATO miliardy"

Zdaniem Trumpa Niemcy należą do grona kilku państw NATO, które nie zgłosiły swej gotowości do zwiększenia wydatków na obronność. "Niemcy od lat zachowują się opieszale i są winne NATO miliardy, które muszą spłacić". Amerykański prezydent dodał, że różnicę w wydatkach na obronność stale muszą pokrywać Stany Zjednoczone, a w swojej polityce handlowej Niemcy starają się przechytrzyć USA i tak samo postępują z NATO. "Pod tym względem Niemcy zachowują się zdecydowanie najgorzej ze wszystkich", powiedział Trump.

Powodem tych krytycznych uwag Donalda Trumpa wobec Niemiec są wcześniejsze ustalenia NATO przewidujące, że do roku 2024 wszyscy członkowie Paktu będą wydawać na obronność przynajmniej 2 procent swojego PKB. W ubiegłych latach Niemcy poważnie zwiększyły swój budżet obronny, ale w roku 2019 wynosił on tylko 1,38 procent niemieckiego PKB. Z tego względu Donald Trump stale zarzucał im zbyt małe zaangażowanie na tym polu. Wczoraj (15.06.2020) powiedział, że także 2 procent to w zasadzie wciąż za mało.

Baza US-Army w Bawarii

W tej chwili w Niemczech stacjonuje około 34 tys. 500 żołnierzy amerykańskich. Prezydent Trump mówił o 52 tys., ale ta liczba uwzględnia około 17 tys. pracowników cywilnych, zatrudnianych przez oddziały amerykańskie w Republice Federalnej. Donald Trump podkreślił, że wycofanie części żołnierzy amerykańskich z Niemiec będzie także miało skutki gospodarcze dla garnizonów, w których są oni rozlokowani. "To są dobrze opłacani żołnierze. Żyją w Niemczech i wydają tam wiele pieniędzy", powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Po czym dodał: "Dopóki oni (Niemcy) nie zapłacą, wycofamy swoich żołnierzy; część naszych żołnierzy".

Brak sympatii dla Gazociągu Północnego

Trump stwierdził dalej, że stacjonowanie amerykańskich oddziałów w Niemczech, wiąże się "z ogromnymi kosztami dla Stanów Zjednoczonych". Następnie zapytał krytycznie: "Dlaczego Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów za energię, a my mamy chronić Niemcy przed Rosją? Jak to ma działać? Tak nie może być".

Prezydent USA nawiązał tu także do gazociągu Nord Stream 2, przez który ma popłynąć rosyjski gaz ziemny do Niemiec z pominięciem Ukrainy i Polski. USA starają się zapobiec ukończeniu drugiej nitki tego gazociągu i pod koniec ubiegłego roku ogłosiły swoje sankcje w tej sprawie.

Donald Trump ponadto zarzucił Niemcom, że prowadzą politykę handlową szkodzącą interesom gospodarczym USA. Przedstawiane przez UE propozycje w sprawie umowy handlowej z USA wciąż nie budzą jego zadowolenia, a Niemcy są największą siłą gospodarczą w UE. W konflikcie handlowym z Unią Europejską prezydent Trump ponownie zagroził wprowadzeniem ceł na samochody importowane z państw UE, co w największym stopniu dotknęłoby niemiecki przemysł motoryzacyjny.

