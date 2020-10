Trump po przebyciu Covid-19: „Czuję się znakomicie”

To pierwsze spotkanie Trumpa z jego sympatykami po przebyciu COVID-19. Na balkonie Białego Domu prezydent USA zapewniał 2000 zebranych, że czuje się znakomicie. Jak zwykle, mówił o „wirusie z Chin” i zaznaczał, że wirus, który uchodzi za powód śmierci 210 tysięcy osób w USA, obecnie „znika”.

Wystąpienie Trumpa trwało 18 minut. W tym czasie prezydent USA wzywał stłoczonych ludzi do tego, by poszli na wybory. Przewodnim wątkiem był główny temat poruszany przez Trumpa, czyli „Law and Order”. Jak poinformowano wcześniej, chodzi o „pokojowy protest ws. prawa i porządku”.

Sean Conley zaznaczył, że nadal będzie czujny, jeśli chodzi o stan zdrowia Donalda Trumpa

„Nie ma ryzyka zarażenia”

Zgodnie z zapewnieniami lekarza Donalda Trumpa, prezydent USA nie jest już „ryzykiem jeśli chodzi o zarażanie innych osób”. Sean Conley pisemnie zapewnił, że najnowszy test na obecność korona wirusa, przeprowadzony w sobotę „według obecnie zatwierdzonych standardów”, ma być tego potwierdzeniem. Jak dodał, prezydent może teraz, czyli około 10 dni od wystąpienia pierwszych objawów, zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), zakończyć odbywanie dobrowolnej kwarantanny. Trump ma aktywnie wrócić do realizowania zaplanowanych zadań.

74- latek już „znacznie dłużej niż od 24 godzin „nie ma gorączki, „wszystkie objawy” miały „ulec wyciszeniu”, tłumaczył Conley. Nie ujawnił jednak żadnych danych dotyczących tego, jakie objawy i w jakim stopniu zostały ostatnio potwierdzone u Trumpa. Conley w żadnym miejscu nie podał również wyraźnie, że najnowszy wynik testu Trumpa był negatywny. Wydaje się zatem możliwe, że test, ze względu na niską wiremię, nadal dał pozytywny wynik.

Obietnica Trumpa

Według oficjalnych informacji, 1 października potwierdzono u Donalda Trumpa koronawirusa. W ostatnich tygodniach zwrócono uwagę na fakt, że na spotkania wyborczych Trumpa wiele osób nie nosiło maseczek, ani nie zachowywało zalecanej odległości. Podobnie było na spotkaniu w ogrodzie Białego Domu, które miało miejsce pod koniec września i na którym przedstawiono sędzię Amy Coney Barrett jako kandydatkę Trumpa do Sądu Najwyższego.

Po tym spotkaniu, u wielu jego uczestników potwierdzono koronawirusa. Być może Trump i jego żona Melania również zarazili się podczas tego wydarzenia. Ceniony amerykański immunolog Anthony Fauci określił spotkanie jako „Superspreader-Event”, czyli takie, podczas którego zaraziło się wiele osób.

Trumpowi podano eksperymentalny „koktajl z przeciwciał” firmy Regeneron, którego skuteczność sam zachwalał. Obiecał też, że leki te będą nieodpłatnie dostępnie dla wszystkich Amerykanów. Póki co jednak, wyprodukowane przez co najmniej dwie firmy „koktajle z przeciwciał” nie zostały jeszcze dopuszczone na rynek , a poza tym, w najbliższym czasie dostępna będzie jedynie niewielka ich ilość.

Floryda, Pensylwania, Iowa…

W sobotę Trump planowal pojawić się na spotkaniu z wyborcami na Florydzie. Nie udało się jednak w tak krótkim terminie zorganizować podróży, wobc czego została ona zapowiedziana na poniedziałek (12.10.2020). Floryda będzie jednym z najważniejszych stanów podczas wyborów 3 listopada. We wtorek urzędujący prezydent chce pojechać do Johnstown w Pensylwanii, a w środę do Des Moines w stanie Iowa.

Zwolennicy Donala Trumpa w Waszyngtonie

W sondażach prezydenckich prowadzi kontrkandydat obecnego prezydenta Joe Biden. Zaplanowana na przyszły tydzień druga debata kandydatów na urząd prezydenta USA została oficjalnie odwołana. Aktualna pozostaje natomiast ostatnia debata telewizyjna 22 października, w której obaj kandydaci potwierdzili swój udział.

W związku z zarażeniem Trumpa zaburzone zostało planowanie debaty zaplanowanej na 15 października. Komisja, która organizuje telewizyjne debaty, poinformowała w czwartek o chęci przeprowadzenia debaty online, aby uniknąć przebywania kandydatów w jednym pomieszczeniu. Trump odmówił.

(DPA, AFP ,RTR)/ gwo