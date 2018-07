Trump atakuje May. "Johnson byłby świetnym premierem"

Trump zagroził Wielkiej Brytanii fiaskiem ewentualnej umowy handlowej z USA jeśli Zjednoczone Królestwo pozostanie zbyt blisko związane z Unią Europejską. Najnowsze plany brexitu premier Theresy May przewidują m. in. unię celną i umowę o wolnym handlu z UE. Zdaniem jej krytyków to zbyt "miękkie" podejście.

"The Sun" opublikował urywki wywiadu w formie plików audio oraz pisemne cytaty w czwartek (12.07.18) wieczorem – w czasie kiedy w pałacu Blenheim koło Oksfordu trwała uroczysta kolacja wydana przez premier May na cześć amerykańskiego gościa. Opublikowane fragmentu wywiadu zawierają tylko odpowiedzi Trumpa; brak jest pytań, do których się odnosi. W udostępnionych wypowiedziach Trump chwalił między innymi dotychczasowego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona, który ustąpił w ostatni poniedziałek w proteście przeciwko kursowi May. "Nie chcę rozgrywać rywala przeciwko May, powiem tylko, że myślę, iż byłby on świetnym premierem". Trump dodał, że Johnson uchodzący za najgroźniejszego wewnętrzpartyjnego konkurenta premier May "ma do tego predyspozycje i myślę, że ma właściwe podejście, by zostać świetnym premierem".

Prezydent USA skomentował strategię opuszczenia UE przez Wielką Brytanię forsowaną obecnie przez premier May słowami: "Ja bym to zrobił zupełnie inaczej. Powiedziałem Theresie, jak to się robi, ale ona mnie nie posłuchała". Koncepcja May odbiega jego zdaniem od tego, "za czym wypowiedzieli się Brytyjczycy w referendum brexitowym".

W czasie konferencji prasowej z premier May prezydent USA relatywizował swoje wypowiedzi z wywiadu dla "The Sun"

Amerykański polityk powiedział, że ścisłe więzi z Unią Europejską mogą doprowadzić do tego, że USA będą zmuszone negocjować umowę handlową nie z Wielką Brytanią, ale ponownie z Unią Europejską. "Mamy wystarczająco dużo problemów z Unią Europejską, podjęliśmy właśnie kroki przeciwko UE, ponieważ w handlu ze Stanami Zjednoczonymi nie zachowuje się ona fair".

Trump ponowił w wywiadzie swoją ostrą krytykę - w jego mniemaniu - zbyt wspaniałomyślnej polityki migracyjnej w Europie. "Imigracja to hańba" – powiedział. "Pozwolić przyjechać do Europy milionom ludzi to bardzo, bardzo smutne. Uważam, że utracicie swoją kulturę" – dodał Trump.

W piątek po południu na konferencji prasowej z premier May Trump zrelatywizował swoje wypowiedzi z wywiadu dla "The Sun". Jak stwierdził, wywiad został zmanipulowany. Telewizja CNN wyemitowała jednak nagrania, z których wynika, że cytaty były podane prawidłowo.

Na spotkaniu z dziennikarzami w Chequers, letniej rezydencji brytyjskich premierów, Trump wychwalał jednak "w najwyższym stopniu specjalne" relacje USA z Wielką Brytanią, a także samą premier. Mówił, że ostatnie spotkania z nią bardzo ich do siebie zbliżyły. Na temat brexitu powiedział, że "każdy sposób opuszczenia UE jest dla niego w porządku".

(DW, AFP/du)