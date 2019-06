Tropikalne upały w Niemczech. Temperatura idzie na rekord

Sabinie Krueger jest w tych dniach bardzo zaabsorbowaną osobą. Pracuje w Niemieckiej Służbie Meteorologicznej (DWD), której zadaniem jest ostrzegać przed zagrożeniami związanymi z pogodą, dokumentować klimat i analizować jego zmiany. Wyż „Ulla”, któremu towarzyszą w Niemczech rekordowe temperatury, nie pozostawia meteorologom żadnych wątpliwości. Słońce będzie bezlitośnie prażyć na bezchmurnym niebie, a z Afryki napływa gorące powietrze. Temperatura może dochodzić do 39°C, gdzieniegdzie może nawet przekroczyć 40°C. Środa będzie przypuszczalnie najgorętszym dniem.

W Niemczech szykuje się wręcz rekord czerwcowej temperatury. Są szanse, że pobity zostanie rekord zarejestrowany w roku 1947 we Frankfurcie nad Menem: 38,2°C.

Niemiecka służba meteorologiczna dla 11 z 16 krajów związkowych RFN ogłosiła oficjalne ostrzeżenie przed upałami. Informacje te DWD podaje także w mediach społecznościowych, ostrzegając przed dłuższym przebywanie na słońcu i nie bagatelizowaniem promieniowania UV także w cieniu. Zwraca się ludziom uwagę na odpowiednie ubranie, jak zakrywającą ciało koszulę, długie spodnie, okulary słoneczne i nakrycia głowy.

Tak też można przygotowywać się do sesji, w parku bońskiego uniwersytetu

Ciężko na budowie i na polu

Podczas gdy większość ludzi dnie pracy spędza w ocienionych czy wręcz klimatyzowanych biurach, jest kilka grup zawodowych, które są wyeksponowane na słońce. Ciężkie dni mają przede wszystkim robotnicy budowlani, taksówkarze czy strażacy. Przy asfaltowaniu dróg temperatury dochodzą do 80°C. Do tego jeszcze kurz, brud i rozgrzane maszyny. Ponieważ przy takich temperaturach praca jest zabroniona, pracodawcy często zarządzają rozpoczęcie pracy w wczesnej godzinach rannych i odpowiednio wcześniejszy fajrant.

Podobnie ciężko mają rolnicy i ich pomocnicy pracujący przy zbiorach. A natura jest nieubłagana: trzeba zebrać truskawki, cukinie, marchewki i kalafiory.

Ciężko pracuję się także strażakom, którzy przy letniej suszy częściej wzywani są do zaprószonych pożarów. Aż trudno sobie wyobrazić, jak pracują przy gaszeniu pożarów w swoich ciężkich kombinezonach ważących nawet 30 - 40 kg.

Ostrzeżenia służb ratowniczych

Rainer Loeb jest głównym lekarzem Maltańskiej Służby Ratowniczej. Ta katolicka organizacja pomocowa w Niemczech zatrudnia prawie 31 tys. osób i jest jednym z największych pracodawców branży opieki zdrowotnej i socjalnej.

Optymalne lato w mieście

Ostrzega on, że tak tropikalne temperatury mogą być dla wielu osób zbyt wielkim obciążeniem. Kto nie chroni się przed słońcem i upałem, ten może dostać udaru lub mieć objawy wyczerpania czy dolegliwości układu krążenia. Jego zdaniem szczególnie trzeba zwracać uwagę na niemowlęta i małe dzieci, które nie są w stanie regulować temperatury ciała przez pocenie się ze względu na stosunkowo małą powierzchnię skóry. Także w przypadku osób starszych czy chorych termoregulacja nie działa już tak dobrze, jak u młodszych. Skutkuje to tym, że mają one osłabione pragnienie i mogą się szybko odwodnić.

Aby wyjść naprzeciw tym wszystkim zagrożeniom Maltańczycy, podobnie jak inne służby ratownicze, podwyższą swoją gotowość. Ich najprostsza rada dla wszystkich na upały: dużo pić i często odpoczywać.

Upały sprzyjają Zielonym

Dyskusje nt. ekstremalnych zjawisk pogodowych już dawno stały się częścią politycznej debaty w Niemczech. Jej konkretnym wyrazem są copiątkowe demonstracje „Fridays for Future” z udziałem dziesiątek tysięcy ludzi. Korzyść z większego obecnie uwrażliwienia ludzi na zagadnienia klimatyczne odnosi przede wszystkim partia Zielonych. W wyborach europejskich partia ta w całych Niemczech zdobyła prawie 21 proc. głosów, co jest absolutnym rekordem, i uplasowała się tuż za chadecją.

Od tego czasu popularność Zielonych wciąż dalej rośnie i według aktualnego sondażu infratest dimap na ugrupowanie to głosowałoby obecnie w wyborach powszechnych 27 proc. wyborców, co oznacza, że Niemcy mogliby mieć nawet pierwszego zielonego kanclerza.

