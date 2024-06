Tragiczny finał poszukiwań. 9-letnia Ukrainka nie żyje

Zaginiona na początku ubiegłego tygodnia 9-letnia Walerija z Döbeln w Saksonii nie żyje. Policja poinformowała w środę (12.06.2024) o odnalezieniu ciała dziewczynki. Prokuratura w Chemnitz podała, że dziecko padło ofiarą przestępstwa.

Martwą dziewięciolatkę znaleziono w lesie, około czterech kilometrów od jej domu. Policja zapewnia, że robi teraz wszystko, aby znaleźć sprawcę. – Podejmiemy wszelkie wysiłki, alby wykryć sprawcę. Jesteśmy to winni Waleriji i jej rodzinie – powiedział szef policji w Chemnitz Carsten Kaempf. Jak dotąd nie ma jeszcze podejrzanych. Prokuratura poinformowała, że nic nie wskazuje na to, aby doszło do przestępstwa na tle seksualnym.

Nie dotarła do szkoły

Pochodząca z Ukrainy Walerija wyszła z domu rano w poniedziałek 3 czerwca. Jak co dzień szła do szkoły, ale tym razem nie dotarła na miejsce.

W akcji poszukiwawczej brało udział kilkaset osób – obok funkcjonariuszy policji także adepci szkół policyjnych i policja wodna, która przeszukiwała pobliską rzekę. Na miejscu był także śmigłowiec i drony.

Policja poinformowała, że ciało dziecka znajdowało się w głębokim lesie z dala od dróg i ścieżek, a znalezienie Waleriji byłoby bardzo trudne bez odpowiedniego sprzętu i zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań. Szef policji w Chemnitz przyznał, że traficzny finał sprawy bardzo poruszył śledczych. – Strata dziecka rozrywa serce – powiedział.

Walerija przyjechała do Niemiec z Ukrainy razem w matką w 2022 roku.

(DPA/szym)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>