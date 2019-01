Tragiczny bilans przeprawy do Europy. Są nowe liczby

Według danych opublikowanych przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR) liczba ofiar śmiertelnych i zaginionych wyniosła w 2018 r. 2262. Rok wcześniej liczba ta wyniosła 3139.

Zmalała również liczba imigrantów, którzy przedostali się do Europy drogą morską ze 172 301 w roku 2017 do 113 482 w roku 2018. W rekordowym 2015 roku szlakiem morskim przedostało się do Europy milion osób.

Obecnie najwięcej imigrantów przedostaje się do Hiszpanii. Wcześniej najwięcej z nich trafiało do Włoch i Grecji.

Tylko w ciągu pierwszych dwóch dni nowego roku hiszpańska straż przybrzeżna uratowała ponad 320 imigrantów. W sylwestra u wybrzeży Malty uratowano kolejnych 180 osób.

(AFP/du)