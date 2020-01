Tragedia w Południowym Tyrolu. Kierowca wjechał w grupę niemieckich turystów

W tragicznym wypadku drogowym w Południowym Tyrolu młody kierowca wjechał sportowym audii TT w grupę niemieckich turystów, zabijając - jak donoszą włoskie media - sześć osób. Niemieckie MSZ nawiązało w tej sprawie kontakt z włoskimi władzami. Pracownicy niemieckiego konsulatu w Mediolanie pomagają włoskim kolegom w ustaleniu tożsamości ofiar wypadku. Zatroszczą się także o udzielenie niezbędnej pomocy rodzinom poszkodowanych i pozostałym uczestnikom tego tragicznego zdarzenia.

Rzecznik włoskiej policji oświadczył, że najprawdopodobniej wszystkie ofiary śmiertelne wypadku były Niemcami w wieku od 22 do 23 lat. W wypadku zostało ponadto rannych jedenaście osób, w tym cztery ciężko. Domniemany sprawca wypadku w chwili zdarzenia był, jak się przypuszcza, pod wpływem alkoholu.

Tragedia w drodze do hotelu

Do wypadku doszło dziś (05.01.2020) około pierwszej w nocy w niewielkiej miejscowości wypoczynkowej Luttach w pobliżu Ahrtal. Grupa niemieckich młodych turystów przebywała we Włoszech na urlopie narciarskim. W chwili wypadku znajdowała się w drodze do hotelu po wizycie w miejscowej dyskotece. Policja jest przekonana, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem i nie wjechal w ludzi rozmyślnie. Rannych przewieziono do pobliskich szpitali; jedną z poszkodowanych w wypadku kobiet przetransportowano helikopterem do szpitala w Insbrucku.

"Nowy roku zaczął się u nas od tej strasznej tragedii. Wszyscy jeteśmy nią zaszokowani" - oświadczył na konferencji prasowej w Luttach gubernator Tyrolu Południowego Arno Kompatscher.

Śledztwo w sprawie ofiar śmiertelnych wypadku

28-letni włoski kierowca przeżył wypadek. Jak donoszą włoskie media, w jego krwi stwierdzono obecność alkoholu. Włoska agencja prasowa ANSA poinformowała, że został zatrzymany w areszcie na potrzeby śledztwa w sprawie spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ofiary wypadku pochodzą zapewne z północnej części Niemiec. Skąd dokładnie - tego w tej chwili jeszcze nie wiadomo.

Włoscy strażacy mówią, że miejsce wypadku "przypominało pole bitwy"

Rzecznik straży pożarnej w Luttach powiedział niemieckiej agencji prasowej DPA, że niemieccy turyści poruszali się główną ulicą w tej miejscowości. Na miejsce wypadku przybyło w sumie 160 członków pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej. Jeden ze strażaków, Helmut Abfalterer, powiedział w rozmowie z "Tageszeitung Online", że "miejsce wypadku przypominało wyglądem pole bitwy".

Włoska policja stara się ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Tożsamość ofiar wciąż jest ustalana. Nie wszyscy członkowie grupy niemieckich turystów znali się wzajemnie i nie wszyscy mieli przy sobie dokumenty, takie jak paszport czy dowód osobisty.

Luttach leży w pobliżu granicy Włoch z Austrią i jest znane jako ośrodek narciarski oraz wypoczynkowy. Liczy nieco ponad tysiąc mieszkańców i jest chętnie odwiedzane przez młodych narciarzy z Niemiec. Z informacji podanych przez agencję DPA wynika, że turyści od dawna narzekali na samochody poruszające się z dużą prędkością po głównej ulicy tej miejscowości.

