Trójkąt Weimarski. Wspólnie o finansach i Ukrainie

Po raz pierwszy od 2017 roku, we wtorek 27 czerwca, w ramach Trójkąta Weimarskiego spotkali się ministrowie finansów Polski, Francji i Niemiec. Obradowali w zamku Ettersburg niedaleko Weimaru. Jak wyjaśnił Christian Lindner, minister finansów RFN, potrzebna jest konsolidacja wysiłków, która przyniesie zarówno Europie jak i Niemcom gospodarczy rozwój. Do tego niezbędne są ułatwienia dla wykwalifikowanych pracowników, zmniejszenie biurokracji oraz zwiększenie bezpieczeństwa państw, a także pozyskanie kapitału prywatnego na finansowanie współczesnych wyzwań, w tym transformacji energetycznej. W ten sposób możliwe jest „ponowne stworzenie perspektywy rozwoju, której na chwilę obecną nie ma“ – dodał niemiecki minister.

Nowy punkt zwrotny

Lindner, przypominając początki powstania Trójkąta Weimarskiego w 1991 roku, kiedy to Europa po obaleniu komunizmu i upadku muru berlińskiego znalazła się w historycznym punkcie zwrotnym, przyznał, że podobny punkt zwrotny ma miejsce obecnie. – Straszliwa napaść Rosji na Ukrainę zmieniła naszą sytuację także pod względem ekonomicznym. Mamy wciąż zbyt dużą inflację, wzrost gospodarczy pozostaje niewystarczający – stwierdził.

Odpowiedzią na aktualne problemy i wyzwania ma być przedstawienie na forum UE po spotkaniu w zamku Ettersburg m.in. trójstronnej propozycji stworzenia w UE unii rynków kapitałowych i co za tym idzie umożliwienia większego zaangażowania prywatnego kapitału do finansowania inwestycji związanych z transformacją cyfrową czy energetyczną. We wspólnym oświadczeniu wydanym po obradach w Ettersburgu ministrowie finansów Polski, Francji i Niemiec podkreślili, że „nadszedł czas, by zintensyfikować nasze wspólne wysiłki i stworzyć silniejszą, głęboką unię rynków kapitałowych“.

Potrzebny kapitał prywatny

Francuski minister finansów Bruno Le Maire podkreślał znaczenie spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego mówiąc, że Europa potrzebuje nowych inicjatyw i nowych politycznych celów. Przyznał, że Francja jest przeciwna obciążaniu prywatnych inwestorów kolejnymi podwyżkami podatków. W odniesieniu do wspólnej inicjatywy trzech krajów powiedział, że jest „nie do zaakceptowania, że dotąd nie ma w Europie unii rynków kapitałowych“. Jego zdaniem jest to błąd zarówno polityczny, jak i ekonomiczny. Także Le Maire podkreślał konieczność pozyskania kapitału prywatnego do realizacji wyznaczonych przez państwa UE celów.

Z kolei polska minister finansów Magdalena Rzeczkowska przyznała, że unia rynków kapitałowych ma duże znaczenie dla Europy i Polska się jej nie obawia. Podkreślała jednak rolę rynków regionalnych i konieczność wzięcia ich pod uwagę. Ministrowie przyznali również, że konieczne jest obniżenie barier biurokratycznych, hamujących inwestycje i rozwój, a także stworzenie jednolitych regulacji ponadpaństwowych w tych obszarach, które obecnie mają odmienne przepisy. Jako przykład podali różne w wielu państwach regulacje dotyczące postępowania upadłościowego.

Wzrost i stabilność

Ministrowie finansów państw Trójkąta Weimarskiego zajmowali się w Ettersburgu również reformą unijnego paktu stabilności i wzrostu. Christian Lindner apelował, aby wydatki poszczególnych państw nie były wyższe niż ich wzrost gospodarczy. Państwa, które w okresie pandemii koronawirusa mocno się zadłużyły, mają jednak duże problemy z utrzymaniem dyscypliny budżetowej. Mimo to Christian Lindner jest przekonany, że do końca roku uda się uzyskać porozumienie wśród 27 krajów UE. Wtórował mu Bruno Le Maire, który przyznał, że obecnie „istnieje niemiecka i francuska droga, a teraz chodzi o znalezienie wspólnej drogi". Magdalena Rzeczkowska stwierdziła zaś, że dla Polski priorytetem są obecnie wydatki związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa i ten priorytet musi zostać zachowany.

W Trójkącie o Ukrainie

W kontekście wojny w Ukrainie ministrowie finansów Polski, Niemiec i Francji rozmawiali zarówno o konieczności dalszego militarnego wsparcia Ukrainy, jak i o jej przyszłości i odbudowie. To ostatnie, jak stwierdził Christian Lindner, jest zadaniem, które będzie wymagało konsolidacji wielu wspólnych organizacji i inicjatyw międzynarodowych przy udziale Ukrainy, gdyż sama UE nie jest w stanie podołać temu zadaniu.

Podczas spotkania w zamku Ettersburg uzgodniono, że kolejne posiedzenie ministrów finansów państw Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. Byłby to tym samym początek cyklicznego formatu spotkań szefów tego resortu.

