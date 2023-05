Trójkąt Weimarski: plany wspólnej podróży do Ukrainy

Ministrowie do spraw europejskich Polski, Niemiec i Francji wspólnie odwiedzą Ukrainę. Dyplomaci krajów Trójkąta Weimarskiego uzgodnili treść listu w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej.

– W ramach wzmocnionej współpracy Trójkąta Weimarskiego uzgodniliśmy treść wspólnego listu adresowanego do komisarza UE ds. rozszerzenia Olivera Varhelyi'ego. W liście tym formułujemy konkretne propozycje dla Komisji Europejskiej, mające na celu ulepszenie procesów akcesyjnych – oświadczył w piątek (12.05.2023) polski minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

Jak zaznaczył, ministrowie reprezentujący kraje Trójkąta Weimarskiego postanowili odwiedzić kraje kandydujące do UE na Bałkanach Zachodnich oraz Ukrainę.

Jak rozszerzyć UE i usprawnić jej działalność?

Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się w piątek na zamku w Kórniku pod Poznaniem ze swoimi odpowiedniczkami z Francji i Niemiec – minister ds. europejskich Francji Laurence Boone i minister stanu ds. europejskich i klimatu Niemiec Anną Lührmann. W spotkaniu uczestniczyła jako gość specjalny wicepremier Ukrainy ds. integracji z UE i NATO Olha Stefanishyna.

Głównym tematem rozmów było rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne państwa ubiegające się o status członka oraz kwestie związane z inwazją Rosji na Ukrainę.

– Mimo występujących w sposób naturalny różnic, zawsze powinniśmy się osiągać porozumienie na takich płaszczyznach jak wolność, solidarność i oddanie wartościom, które stanowią immanentny wyznacznik europejskiego dziedzictwa Ponosimy wspólnie odpowiedzialność za to, aby przyszłe pokolenia europejskich narodów mogły powiedzieć, że w czasach bezprecedensowych wyzwań geopolitycznych powstrzymaliśmy imperializm i bezprawie i zrobiliśmy co w naszej mocy, aby zapewnić im bezpieczną przyszłość – podkreślił.

Silna Europa w sojuszu z USA

Przedstawicielka Francji opowiedziała się za budową silniejszej i bardziej autonomicznej Europy. Jej zdaniem UE powinna wzmocnić swoją pozycję w świecie pozostając sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Boone wyraziła uznanie dla Ukrainy za konsekwentne dążenie do członkostwa w UE.

Zdaniem Luermann Trójkąt Weimarski ma do odegrania ważną rolę w przygotowaniu UE na przyjęcie kolejnych krajów. Kluczowym zadaniem jest według niej połączenie rozszerzenia UE z umocnieniem zdolności do działania Wspólnoty. Berlin domaga się zwiększenia obszarów tematycznych, w których decyzje podejmowane są większością głosów, co ma zdaniem władz niemieckich usprawnić działania UE.

„Niemcy, Polska i Francja stoją od początku brutalnej rosyjskiej wojny napastniczej po stronie Ukrainy“ – zapewniła niemiecka minister stanu przed wizytą w Polsce.

Podziękowania za wsparcie

Wicepremier Ukrainy ds. integracji z UE i NATO podziękowała za udzielane wsparcie i inicjatywę listu w sprawie polityki rozszerzenia UE.

– Pośrodku Europy, w jednym z największych europejskich krajów, szaleje wojna. Wiele kryzysów i wyzwań jest nią spowodowanych - kryzys żywnościowy, energetyczny, ostatnie wydarzenia związane z eksportem z Ukrainy, które wpłynęły dwustronnie na Polskę i Ukrainę. Są to wyzwania, którymi powinniśmy wspólnie sprostać, odpowiedzieć na nie i wypracować platformę konsultacyjną, która pozwoli na pokonanie tych problemów - powiedziała Stefanishyna.

Przedstawicielka Ukrainy uczestniczyła po raz pierwszy w spotkaniu trzech państw tworzących Trójkąt Weimarski. Poprzednio ministrowie do spraw europejskich Niemiec, Polski i Francji spotkali się 15 i 16 września w klasztorze Eberbach w Hesji na terenie Niemiec. Planowane jest spotkanie ministrów finansów trzech krajów. Trójkąt Weimarski jako nieformalna płaszczyzna współpracy polsko-niemiecko-francuskiej istnieje od 1991 roku.

