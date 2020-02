Toyota chce zbudować miasto przyszłości

"Czyżbym postradał zmysły? A może uważam się za japońskiego Willy’ego Wonkę?” - zażartował szef Toyoty Akio Toyoda, czyniąc aluzję do bohatera książki dla dzieci „Charlie i fabryka czekolady” oraz jej adaptacji filmowych. 63-letni Toyoda liczył się oczywiście ze sceptycznymi reakcjami na swój pomysł. Jest jednak przekonany, że wszyscy odniosą korzyść z planów budowy miasta przyszłości, w którym w jednym miejscu zostaną wypróbowane rozmaite nowatorskie rozwiązania i technologie. To futurystyczne miasto jest ziszczeniem moich życiowych marzeń - mówił Toyoda na tegorocznych, największych na świecie targach elektroniki użytkowej i nowych technologii CES w Las Vegas.

Japoński Willy Wonka, czyli szef Toyoty, Akio Toyoda

"Living laboratory" po japońsku

Toyota chce zbudować w Japonii eksperymentalne miasto przyszłości, żeby wypróbować tam w realnych warunkach takie nowe technologie, jak na przykład mobilność autonomiczna. W tym „żywym laboratorium” nie będzie jednak chodzić tylko o samochody, ale także o badania na temat warunków przyszłego, wspólnego życia przedstawicieli różnych pokoleń, robotykę, powiązanie ze sobą gospodarstw domowych przy pomocy Internetu, a także sztucznej inteligencji oraz o nowe formy transportu publicznego, nowe metody działalności w gospodarce rolnej, ochronie zdrowia i w wielu innych dziedzinach codziennego życia.

W tym ciasno splecionym ze sobą „Woven City“, co po polsku oznacza dosłownie „utkane miasto“, ma zamieszkać na początku około dwóch tysięcy osób. Będą wśród nich pracownicy zakładów Toyoty i ich rodziny, emeryci oraz naukowcy. Na potrzeby nowego miasta przeznaczono teren fabryki samochodów, która zostanie zamknięta do końca bieżącego roku. Znajduje się ona u stóp góry Fudżi. Obszar ten liczy około 70 hektarów. Jako planistę zaangażowano znanego duńskiego architekta Bjarke Ingelsa, którego firma zaprojektowała między innymi budynek numer 2 World Trade Center w Nowym Jorku i biura Google w Dolinie Krzemowej i w Londynie. Położenie kamienia węgielnego zaplanowano na przyszły rok. Znaczna część miejskiej infrastruktury, na przykład instalacja do wytwarzania energii z ogniw paliwowych, zostanie umieszczona pod ziemią. Zdecydowano się na to przede wszystkim dlatego, że główna część tej infrastruktury będzie zasilana wodorem. Miejskie budynki zostaną zbudowane z drewna i będą wyposażone w baterie słoneczne umieszczone na dachach.

Architekt Bjarke Ingels

Poligon dla aut autonomicznych

Najważniejszą rolę w systemie komunikacji w tym mieście przyszłości będzie odgrywał autonomiczny multivan o napędzie elektrycznym, już produkowany przez Toyotę pod nazwą e-Palette. Jest to samochód wielofunkcyjny, służący do przewożenia osób i mogący pełnić w razie potrzeby także rolę mobilnego biura albo sklepu. Japoński koncern pokazał go dwa lata temu na targach CES w Las Vegas. W styczniu tego roku podobny pojazd zaprezentowała firma Hundai z Korei Południowej.

Warto wspomnieć, że Toyota nie jest pierwszym koncernem technologicznym na świecie, który zajmuje się opracowaniem miejskiej infrastruktury przyszłości. Google już w 2017 roku zapowiedział realizację podobnego projektu w Toronto w Kanadzie, ale na o wiele mniejszym obszarze, liczącym zaledwie pięć hektarów.

Autonomiczna mobilność w natarciu

Co ciekawego jeszcze nas czeka? Na targach CES na przykład przedstawiono wiele innych projektów samochodów autonomicznych i związanych z nimi rozwiązań technicznych. Nowym graczem w tej przyszłościowej branży ma stać się Qualcomm, amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w San Diego w Kaliforni, które chce wypuścić w pełni zautomatyzowaną taksówkę. Pierwsze egzemplarze mają pojawić się na drogach już w roku 2023.

Chińska firma DJI, specjalizująca się w produkcji dronów, zapowiedziała wytwarzanie pojazdów kierowanych przez roboty i wyposażonych w laserowe radary, które posłużą do badań otoczenia. Mają one być znacznie tańsze od podobnych rozwiązań oferowanych przez innych producentów.

