Toalety unisex. Awantura w brazylijskiej restauracji

Toalety wspólne dla wszystkich płci w jednej z restauracji sieci fast food McDonald's wywołały kontrowersje w Brazylii.

Oburzona klientka

Władze miasta Bauru w stanie São Paolo zażądały od firmy zapewnienia sanitariatów z podziałem na płeć. Wcześniej filmik z oburzoną klientką spotkał się z dużym zainteresowaniem w sieci.

„Chcę, żeby wszyscy to zobaczyli, to absurd!” – oburza się kobieta na nagraniu. – „Chłopcy korzystają z tych samych toalet. Komunizm w Bauru, co za hańba”.

Sprawiedliwy komfort

Do krytyki przyłączyło się kilku konserwatywnych polityków. „W odniesieniu do krążącego w internecie filmu o toaletach sieci fast food, inspektorat sanitarny udał się na miejsce i stwierdził, że normy sanitarne gminy nie były przestrzegane” – poinformował burmistrz Suéllen Rosim na Twitterze. Firma ma teraz 15 dni na naprawienie sytuacji.

Toalety w będącej przedmiotem sporu filii McDonald's składają się z pojedynczych kabin toaletowych ze wspólnym wejściem i umywalką. Firma stwierdziła, że celowo użyła „indywidualnych boksów”, aby „wszyscy korzystający z nich ludzie czuli się komfortowo”. Teraz jest w kontakcie z władzami lokalnymi.

