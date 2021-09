„To dobra wiadomość dla rodziców" – gazety o całodziennej opiece w podstawówkach

„Frankfurter Rundschau” zauważa, że prawo do całodziennej opieki dla uczniów szkół podstawowych (ma wejść w życie w roku szkolnym 2026/2027 – przyp. red.) to dobra wiadomość dla (przyszłych) rodziców. Zdaniem dziennika prawo to odciąży przede wszystkim matki, które wciąż częściej niż ojcowie pozostają w domu, aby wychowywać dzieci. Gazeta przypomina też o innym często przytaczanym argumencie za całodzienną opieką nad dziećmi: umożliwi ona dzieciom z gorzej sytuowanych rodzin większe uczestnictwo. Dziennik zauważa jednak równocześnie, że aby ta nadzieja się spełniła, nie wystarczy mówić tylko o liczbie miejsc opieki nad dziećmi. Należy również, zdaniem gazety, zapewnić, aby opieka była z korzyścią dla dzieci. „Przede wszystkim należy zaplanować wystarczającą liczbę pracowników. I oprócz pomocy w odrabianiu pracy domowej, musi być również przestrzeń na zabawę i rekreację”. W ocenie „Frankfurter Rundschau” tylko z zrównoważoną ofertą pedagogiczną czas spędzony w szkole może stać się również szansą dla wielu dzieci.

„Ludwigsburger Kreiszeitung” zaznacza, że rodzice będą mogli zaskarżyć brak miejsca dla ich dziecka w całodniowej opiece szkolej. Zaniepokojeni taką możliwością są, zdaniem gazety, ponoszący polityczną odpowiedzialność w dużych landach w zachodnich Niemczech, ponieważ liczba całodziennych szkół niedawno okazała się niewystarczająca. „Nie można pominąć faktu, że takie kraje związkowe jak Badenia-Wirtembergia i Dolna Saksonia miałyby znaczne wydatki, gdyby minister finansów Niemiec Olaf Scholz (SPD) nie sięgnął głęboko do kieszeni na rzecz projektu, który sam popierał”. Dziennik zauważa, że ze względu na to, że Scholz prowadzi kampanię wyborczą, chce zostać kanclerzem i wraz ze swoimi socjaldemokratycznymi kolegami był zdeterminowany, aby przeforsować możliwość tego prawnego roszczenia, premierzy krajów związkowych mieli dobrą okazję, aby zagrać szach-mat.

Całodzienna opieka w podstawówkach ma być możliwa od 2026/27 roku

Jak podkreśla „Badische Neueste Nachrichten” dla rodziców wiadomość o prawie do całodziennej opieki nad ich dziećmi w szkołach jest dobrą informacją. Zdaniem gazety z Karlsruhe kładzie to kres niemożliwej do obrony sytuacji, w której dzieci mają zagwarantowaną całodzienną opiekę w przedszkolu, ale kiedy idą do szkoły, w południe stoją przed drzwiami swoich domów. „Teraz, kiedy uciążliwy spór o pieniądze został rozstrzygnięty, do krajów związkowych będzie należało wykonanie tego postanowienia”. W ocenia dziennika szczególnie południowy zachód Niemiec ma ogromne zaległości: szkoły muszą zostać przebudowane, musi zostać zatrudniony dodatkowy personel i pedagodzy. Musi także zostać opracowany plan pedagogiczny dla całodziennej opieki. „Jest to prawdziwy wyczyn dla zielono-czarnego rządu landowego. Nie ma już żadnych wymówek”.

Według „Sueddeutsche Zeitung” w Niemczech wciąż tkwimy w pętli tłumaczenia. Nawet dzisiejszemu pokoleniu matek jeszcze nie udało się do końca z niej wyplątać. „Jasne, mama pracuje, kto miałby być temu przeciwny? Ale uff, mama pracuje na cały etat i nie wraca do domu w porze obiadu, żeby zająć się wszystkim innym? Aby spędzić czas z dziećmi, które chciała w końcu mieć?”. Zdaniem gazety z Monachium najwyższy czas, aby polityka wreszcie stworzył ramy organizacyjne, bez których zmiana społeczna jest często niemożliwa. „I przynajmniej dla rodziców wszystkich dzisiejszych jednolatków oznacza to miejmy nadzieję: o jedno zmartwienie mniej w przyszłości”.