Theresa May usiłuje przekupić probrexitowe miasta

Premier Theresa May zamierza uruchomić program inwestycji o wartości 1,9 mld euro dla najbardziej zubożałych miast Wlk Brytanii, które opowiedziały się za brexitem. „Gminy w całym kraju głosowały za brexitem, dając wyraz życzeniu wprowadzenia zmian – powiedziała May uzasadniając utworzenie funduszu „Stronger Towns Fund”. „Musi to być zmiana na lepsze z większymi możliwościami i większą kontrolą – stwierdziła brytyjska premier. Jej zdaniem miasta te mają „wielki potencjał, a z odpowiednią pomocą także świetlaną przyszłość”.

Próba przekupstwa

Większa część środków z funduszu „Stronger Towns Fund” ma zostać przeznaczona na regiony w płn. części kraju, gdzie szczególnie duża część społeczeństwa opowiedziała się w 2016 r. za wyjściem z UE. Tymczasem ekspert finansowy opozycyjnej partii laburzystów John McDonnell ocenił działania May jako próbę „brexitowego przekupstwa”. Jest on zdania, że w ten sposób rząd brytyjski chce kupić zgodę parlamentu na porozumienie z UE ws. brexitu. Także wielu obserwatorów traktuje działanie Theresy May jako próbę kupienia poparcia laburzystów w tym regionie dla umowy wyjścia z UE.

Inwestycje w ubogie regiony

Odpowiedzialny za gminy minister James Brokenshire odparł te zarzuty, mówiąc w rozmowie z BBC, że „program finansowy jest niezależny od wyników”. „Różnica w tym, że chodzi o stworzenie miejsc pracy oraz zmianę życia mieszkańców przy pomocy nowoczesnej gospodarki" – powiedział Brokenshire.

Fundusz „Stronger Towns Fund” ma w założeniu zwiększyć inwestycje w miastach, które w ostatnim czasie nie skorzystały z dobrodziejstw wzrostu gospodarczego. Kwota 1,9 mld euro zostanie przeznaczona m.in. na nowe miejsca pracy i szkolenia, a także pobudzenie rozwoju gospodarczego.

Premier Theresa May chce do 12 marca doprowadzić do ponownego głosowania w parlamencie ws. porozumienia brexitowego.

rtr/jar