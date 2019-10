Te auta są najczęściej kradzione w Niemczech. "Top ten" złodziejskiej listy

Jak wynika z raportu Niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (GDV) w całym 2018 roku niemieccy kierowcy zgłosili kradzież 15 037 pojazdów (dane dotyczą wyłącznie aut ubezpieczonych – przyp. red.). To o 14 proc. mniej niż w roku 2017. Dla porównania – w ubiegłym roku w Polsce doszło do ponad 13,5 tys. kradzieży pojazdów – podaje portal Interia. Jednak populacja Niemiec to blisko 83 mln osób – ponad dwukrotnie więcej niż w Polsce.

Podobnie jak nad Wisłą niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o działalność złodziei jest stolica, czyli w tym przypadku Berlin. W 2018 roku zgłoszono tam kradzież 2877 pojazdów (dla porównania - polska policja z garnizonu stołecznego zanotowała w tym czasie 3521 kradzieży pojazdów). Które modele kradzione są w Niemczech najczęściej?

Absolutnym numerem jeden na liście jest Mazda CX-5 2,2 D AWD. Średnio na 1000 ubezpieczonych pojazdów łupem złodziei pada aż 15,4 auta.

Drugie miejsce na liście popularności wśród amatorów cudzej własności zajmuje BMW X6 M (14,6 kradzieży na 1000 ubezpieczonych aut).

Trzecie miejsce przypadło w udziale Toyocie RAV4 Hybrid (13,5 kradzieży na 1000 pojazdów).

W pierwszej piątce zestawienia znajdziemy też: 4. BMW X5 M50d (12,1 kradzieży na 1000 pojazdów) i 5. Mercedesa ML 63 AMG (11,8 kradzieży na 1000 pojazdów).

W "top ten" złodziejskiej listy znajdziemy jeszcze: 6. BMW X6 xDrive 40d (11,1 kradzieży na 1000 pojazdów), 7. Audi Q7 3.0 TDI (9,5 kradzieży na 1000 pojazdów), 8. Range Rover 3.0 TDV6 (8,7 kradzieży na 1000 pojazdów), 9. Toyota Prius+ Hybrid 1,8 (7,7 kradzieży na 1000 pojazdów) i 10. Audi RS6 Avant (7,1 kradzieży na 1000 pojazdów).

Mazda CX-5 cieszy się wśród złodziei największym wzięciem

Już pobieżna analiza powyższego zestawienia zdradza, że w przeciwieństwie do Polski, gdzie kradzione pojazdy stanowią niewyczerpane źródło części zamiennych, w Niemczech sprawa ma się zupełnie inaczej. Kradzione są głownie topowe modele marek premium, co sugeruje, że mamy do czynienia z kradzieżami na zlecenie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć można, że "docelowym" rynkiem większość ze skradzionych pojazdów są kraje byłego Bloku Wschodniego na czele z Rosją i Ukrainą.

Z danych GDV wynika, że ubiegłoroczne kradzieże pojazdów w Niemczech kosztowały lokalnych ubezpieczycieli 298 mln euro. Średnią kwotę odszkodowania oszacowano na 19 800 euro.

(Interia/DPA/du)