TAZ: w Marrakeszu prawicowi populiści byli na spalonym

„Ci, którzy na trwającym od 2015 roku kryzysie migracyjnym zbili polityczny kapitał i z nagonki na migrantów uczynili fundament swojej polityki, znaleźli się w poniedziałek dosłownie na spalonym. Byli, chociaż trwało to krótko, w izolacji ” – pisze Christian Jakob. „Kurz, Orban, Salvini, Trump, Australia, Czechy, Łotwa, Polska, Słowacja – te kraje podniosły izolację do rangi racji stanu. Wykorzystały Pakt do demonstracji przeciwko migracji i nie przyjechały do Marrakeszu” – czytamy w „TAZ”.

Jak podkreśla Jakob, wielu polityków w Europie obawia się, że stanowisko reprezentowane przez przeciwników Paktu może zwyciężyć. „Konferencja w Marrakeszu była symbolicznym zanegowaniem stanowiska, że migracja jako taka może zostać powstrzymana” – pisze autor. Komentator zaznacza, że sformułowania Paktu są bardzo ogólne i mogą być różnie interpretowane. „Każdy rząd, dopóki nie odrzuca całkowicie migracji, może wyciągnąć dowolne wnioski: może opowiedzieć się zarówno za wzmocnieniem ochrony granic, jak i za ich otwarciem” – uważa dziennikarz „TAZ”.

W lipcu tego roku Światowy Pakt ws. Migracji (Global Compact for Migration – GCM) został zaakceptowany przez 192 kraje członkowskie ONZ, w tym przez Polskę. W listopadzie polski rząd przyjął jednak stanowisko, że nie podpisze dokumentu podczas grudniowej konferencji w Marrakeszu. Pakt to pierwszym dokument kompleksowo regulujący międzynarodowy przepływ osób. Jego charakter nie będzie wiążący prawnie. Ma on za zadanie upowszechniać standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.