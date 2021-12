TAZ: Prezydent Duda powrócił do gry

Kontrowersyjna ustawa medialna autorstwa narodowo-populistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość „spadła z nieba” prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie – pisze warszawska korespondentka „Tageszeitung” (TAZ) Gabriele Lesser.

Zgłaszając „zaskakująco jasne” weto wobec ustawy, prezydent stał się obrońcą wolności mediów chociaż jest głową państwa przedstawianego głównie w negatywnym świetle. Z całego świata nadchodzą pochwały, także z USA, na czym Dudzie szczególnie zależało. „Polski prezydent powrócił do gry” – podkreśla autorka komentarza.

Czy nadejdzie zaproszenie do Białego Domu?

Bardzo możliwe, że w nadchodzących dniach lub tygodniach nadejdzie upragnione zaproszenie do Białego Domu. Jak by nie było, Duda uratował swoim wetem jedną z największych amerykańskich inwestycji w Polsce.

Zgłaszając weto, Duda wykonał na pierwszy rzut oka ryzykowny krok w polityce wewnętrznej, gdyż sprzeciwił się swojemu politycznemu mentorowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który chciał się pozbyć TVN. Między obu politykami od dawna nie ma już chemii – zastrzega autorka.

Wojna czy zbliżenie z Kaczyńskim?

„Duda, który swoją karierę od nieznanego europosła z ostatnich ławek Parlamentu Europejskiego do głowy państwa polskiego zawdzięcza wyłącznie prezesowi PiS, godził się podczas pierwszej kadencji na to, by być wyśmiewanym jako „marionetka” czy „długopis” Kaczyńskiego. Każda próba nawet ostrożnej emancypacji karana była publiczną dezaprobatą” – czytamy w „TAZ”.

Zdaniem Lesser weto Dudy może paradoksalnie doprowadzić do ponownego zbliżenia obu polityków. „Jeżeli Dudzie uda się otworzyć nowy kanał dialogu z USA, Kaczyński zaksięguje to jako międzynarodowy sukces PiS” – pisze autorka. Jakby nie patrzeć „weto przeciwko lex TVN było najlepszą opcją, jaką miał Duda”. „Prezydent powrócił do gry” – podkreśla na zakończenie Lesser.