TAZ o zmarłej z wychłodzenia Polce: chciała normalnie żyć

Berlin: „Barka” rusza w miasto, by pomóc bezdomnym Polakom

W Berlinie przebywa kilka tysięcy bezdomnych Polaków. „Barka” udziela im wsparcia i zachęca do powrotu. Początki są skromne: pieniędzy starczyło na dwuosobowy zespół i to tylko do końca roku. Czy władze Berlina pomogą?