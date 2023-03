TAZ o Odrze: Jedna rzeka, dwa światy

Gazeta „Die Tageszeitung” (TAZ) podsumowuje we wtorek, 28 marca konferencję, zorganizowaną przez brandenburską frakcję Zielonych, dotyczącą przyszłości Odry, która odbyła się w poniedziałek we Frankfurcie nad Odrą. O stanie rzeki i obawach przed powtórzeniem się katastrofy ekologicznej, do której doszło w sierpniu ub. r. dyskutowali polscy i niemieccy politycy, ekolodzy oraz naukowcy.

Gazeta zwraca uwagę, że systematyczne zrzuty soli do Odry, które przyczyniły się w lecie do rozwoju trujących alg i w efekcie do masowego śnięcia ryb, w Niemczech uchodzą za skandal. W Polsce jednak są legalne, ponieważ przedsiębiorstwa dokonujące zrzutów posiadają na to pozwolenie. „Udało nam się wykryć bardzo, bardzo zasobne w sól zrzuty z kopalni węgla, bardziej słone niż Morze Bałtyckie” – stwierdziła cytowana przez „TAZ” Nina Noelle, która z ramienia niemieckiego oddziału Greenpeace badała katastrofę. Gazeta wymienia wśród podejrzewanych o dokonanie zrzutów Polską Grupę Górniczą i Jastrzębską Spółkę Węglową.

Przedsiębiorcy za rozbudową Odry

Oprócz tematu zanieczyszczenia Odry na konferencji dyskutowano także o rozbudowie rzeki prowadzonej przez polską stronę. Jak pisze „TAZ”, wśród niemieckich gości spotkania pojawiły się również głosy przychylne inwestycji.

„Nie chodzi o to, żeby zmienić Odrę w Ren. Chodzi o odciążenie kolei i dróg” – przekonywał Robert Radzimanowski, kierownik ds. polityki regionalnej w Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK) Wschodniej Brandenburgii, przywołując najnowszy, pochodzący z 2022 roku, raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). „Żegluga śródlądowa jest najbardziej przyjaznym dla klimatu środkiem transportu. Duża część naszych przedsiębiorców przekazuje nam, jak ważna dla ich biznesu jest funkcjonalna droga wodna” – cytuje „TAZ” Radzimanowskiego.

Gazeta przypomina, że położony wzdłuż Odry region należy w Niemczech do najsłabszych strukturalnie. Pozostało tu zaledwie trzech dużych pracodawców: zatrudniająca 1700 pracowników fabryka papieru Leipa w Schwedt, zlokalizowana również w Schwedt rafineria PCK z 1200 miejscami pracy oraz huta ArcelorMittal w Eisenhuettenstadt z 2200 pracownikami. Zlikwidowane zostały zaś zatrudniające niegdyś nawet 5 tysięcy osób fabryki kolektorów solarnych, takie jak Odersun, First Solar i Conergy. Podobny los spotkał 8 tysięcy pracowników fabryki włókien syntetycznych z Guben czy firmy produkujące półprzewodniki z porównywalnie dużą liczbą miejsc pracy.

Mimo wyroku sądu prace na Odrze nie zostały przerwane Zdjęcie: Monika Stefanek/DW

Nie rozbudowa, a konserwacja

Jak zauważa „Die Tageszeitung”, po polskiej stronie Odra jest przede wszystkim łącznikiem z górnośląskim okręgiem przemysłowym, a Polska chce wykorzystać rzekę do pobudzenia swojej gospodarki. Gazeta przypomina, że niedaleko Świnoujścia ma powstać terminal kontenerowy, przez który przechodzić będzie rocznie nawet dwa mln kontenerów. Mają one być następnie transportowane Odrą w głąb lądu, do tego zaś niezbędna jest rozbudowa rzeki.

„Dla obrońców przyrody jest to katastrofa, ponieważ Odra jest jedną z ostatnich niemal naturalnych rzek w Europie Środkowej” – pisze „TAZ”. Gazeta podkreśla, że według Polski prowadzone na Odrze prace nie są jednak rozbudową rzeki, a jedynie jej „konserwacją”.

Różne perspektywy

Odmienne postrzeganie Odry przez Polskę i Niemcy widoczne jest też w traktowaniu rzeki. „Jedna rzeka, dwa światy: Niemcy sklasyfikowały Odrę jako ‘rzekę w znacznym stopniu niezagospodarowaną', co zgodnie z ramową dyrektywą wodną UE zobowiązuje RFN do przywrócenia jej do ‘dobrego stanu ekologicznego' – innymi słowy do rozebrania umocnień brzegowych, kamiennych wałów i innych konstrukcji rzecznych, na rzecz naturalnego brzegu. Z kolei Polska zakwalifikowała Odrę jako rzekę ‘silnie zmienioną' przez człowieka” – czytamy.

Tymczasem, jak podczas konferencji poinformowała Sahra Damus, posłanka Zielonych do parlamentu Brandenburgii, przygotowania do prac na rzece trwają obecnie również po stronie niemieckiej. Leżą one w gestii federalnego ministra transportu Volkera Wissinga, który mimo zaproszenia nie wziął udziału spotkaniu we Frankfurcie. Jak poinformował jeden z uczestników, „minister ma zorganizować własną konferencję jesienią” – pisze „TAZ”.