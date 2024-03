TAZ o 100 dniach rządów Tuska: rozczarowane Polki

Pierwszy bilans nowego centrowo-lewicowego polskiego rządu „wypada raczej tak sobie” – ocenia lewicowy niemiecki dziennik „Die Tageszeitung” (TAZ), komentując dorobek stu dni rządu premiera Donalda Tuska. Warszawska korespondentka gazety Gabriele Lesser przypomina, że Platforma Obywatelska obiecywała w trakcie kampanii wyborczej „100 konkretów w ciągu 100 dni” rządów. „Teraz wszyscy na wyścigi przedstawiają rachunek centrolewicowemu rządowi złożonemu z PO, rolniczo-chrześcijańskiej Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy” – zauważa.

„Wprawdzie 100 dni temu, a dokładniej 13 grudnia 2023 roku, prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd, który natychmiast zaczął pracować. Jednak prawie nikt w nowej koalicji nie mógł wówczas przewidzieć, że Duda będzie lekceważyć demokratyczne wybory i sabotować prawie wszystkie ustawy nowego parlamentu – albo poprzez weto albo poprzez kierowanie ustawy do kontrolowanego przez narodowo populistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość Trybunału Konstytucyjnego” – pisze Gabriele Lesser.

I dodaje: „100 dni wydłużono teraz do 500. Wtedy Duda będzie musiał odejść i, zgodnie z kalkulacją Tuska, nowy polski prezydent będzie pochodzić z centrolewicowej koalicji”.

Odwlekana kwestia ustawy o aborcji

Dziennikarka „TAZ” pisze też o rozczarowaniu wielu Polek, że nie doszło jeszcze do liberalizacji przepisów dotyczących aborcji. Przypomina, że w wyborach parlamentarnych w październiku ubiegłego roku udział wzięło 74 procent Polek uprawnionych do głosowania, co było rekordową frekwencją. Jednak po wyborach najważniejsza dla nich kwestia, czyli przepisy dopuszczające przerywanie ciąży w ciągu pierwszych dwunastu tygodni, nagle przestała być priorytetem. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia „wciąż przekładał debatę parlamentu nad wniesionym przez Nową Lewicę projektem ustawy, bo rzekomo ‚teraz nie czas’ na rozmowę o tak ważnej sprawie” – relacjonuje Lesser.

Protest w Warszawie przeciwko zakazowi aborcji w czerwcu 2023 r. Zdjęcie: Kacper Pempel/REUTERS

„Wiele wyborczyń obawia się, że dla mężczyzn u władzy nigdy nie nadejdzie dobry czas na debatę o zakotwiczonej przez PiS w ustawie dyskryminacji i na oddanie kobietom ich praw. Bowiem po wyborach samorządowych 7 kwietnia, już w czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Po wielkim proteście kobiet Hołownia zaplanował debatę parlamentu nad przepisami w sprawie aborcji na 11 kwietnia” – dodaje niemiecka dziennikarka.

Koniec propagandy PiS w państwowych mediach

Jednak – jak pisze – centrolewicowa koalicja „dotrzymała również ważnych obietnic”. „Skończyły się czasy PiS-owskiej propagandy w TVP i Polskim Radiu. Nadawca publiczny nadaje teraz niezależne wiadomości. Polska powróciła na scenę międzynarodową dzięki aktywnej polityce zagranicznej nowego rządu. Antyniemiecka i antyeuropejska polityka PiS przeszła do historii, a forum Trójkąta Weimarskiego z udziałem Polski, Niemiec i Francji ma ponownie odgrywać kluczową rolę w polskiej polityce UE” – wylicza Gabriele Lesser.

Zauważa, że Polska znów jest w czołówce, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, zaś w Brukseli Tuskowi udało się odmrozić fundusze, zablokowane z powodu naruszeń praworządności. „Wprawdzie nie udało się całkowicie odwrócić demontażu demokracji i praworządności, dokonanego przez PiS, ale pakiet, który zakłada, że koniec prezydentury Dudy będzie pozytywną cezurą, umożliwia wypłatę miliardów euro” – pisze dziennikarka „TAZ”.

