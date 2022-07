TAZ: Europa zniechęca do solidarności z uchodźcami

Ukazująca się w Berlinie gazeta „Die Tageszeitung” (TAZ) pisze we wtorek (12.07.2022) o tym, że osoby pomagające przedostać się uchodźcom do Unii Europejskiej coraz częściej muszą spodziewać się postępowania karnego. Od stycznia 2021 do marca 2022 w krajach UE wszczęto takie postępowanie wobec 89 osób – wynika z badania przeprowadzonego przez organizację pozarządową Picum na zlecenie partii Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Wśród osób, które zostały zatrzymane przez policję za pomoc uchodźcom było też 13 aktywistów z granicy polsko-białoruskiej.

„Kto pomaga, trafia do więzienia: 13 aktywistów, z których część udzielała w pasie granicznym pomocy ratującej życie, zostało aresztowanych przez polską policję. Oskarżono ich o ‘pomoc w nielegalnej migracji'. Grozi im osiem lat więzienia. Z wyjątkiem jednego obywatela Włoch, wszyscy na razie zostali zwolnieni z aresztu, ale postępowanie przeciwko nim nadal się toczy” – pisze „TAZ”.

Gazeta przypomina, że od września 2021 roku w regionie przygranicznym z Białorusią „w częściowo niewyjaśnionych okolicznościach” zmarło około 30 uchodźców, często z powodu hipotermii i wyczerpania.

Za pomoc uchodźcom aktywistów może spotkać kara

Kara za pomoc

„W zdecydowanej większości przypadków (aktywiści) zapewnili uchodźcom żywność, schronienie, pomoc medyczną lub środki transportu, pomogli im w złożeniu wniosków o azyl lub uratowali ich z niebezpieczeństwa na morzu. Konsekwencje to: dochodzenie przeciwko aktywistom lub zarzuty za pomoc przy przekroczeniu granicy, tranzycie, pobycie lub przemycie migrantów. Nie zawsze dochodzi do wyroków skazujących, wiele spraw jest jeszcze w toku” – czytamy.

„TAZ” zauważa, że ostateczna liczba aktywistów mających z tego powodu problemy prawne nie jest znana – organizacja Picum nie zdołała opisać wszystkich przypadków.

Jak pisze komentator dziennika, Christian Jakob, z obrazu przedstawionego w badaniu „wyłania się wyraźny trend: izolacji Europy ma towarzyszyć zastraszanie tych, którzy praktykują solidarność”. Cytowany przez gazetę europoseł Zielonych Erik Marquardt jest zdania, że „ma to na celu zniechęcenie i zapewnienie, że ucieczka do Europy będzie zagrażać życiu i będzie (odbywać się) w nieludzkich warunkach”. Marquardt domaga się dla aktywistów lepszej ochrony. Według niego, jeśli aktywiści przejmują zadania, za które państwa nie czują się odpowiedzialne, powinni oni otrzymać za to dofinansowanie od państwa”.

Kryminalizacja uchodźców

„TAZ” zwraca uwagę na jeszcze jeden problem: o wiele surowiej niż aktywistów wymiar sprawiedliwości traktuje samych uchodźców, którym zarzuca się przemyt ludzi przez granicę. Szczególnie w Grecji w ostatnim czasie mnożą się przypadki wysokich wyroków karnych dla uchodźców.

„Ta kwestia pozostaje jeszcze bardziej nieznana niż problem karania aktywistów” – czytamy w dzienniku.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>