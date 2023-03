TAZ: Cud gospodarczy w Polsce

„Kto mówi dziś o 'polskiej gospodarce', ma na myśli cud gospodarczy, udaną zmianę systemową z gospodarki planowej i niedoboru na społeczną gospodarkę rynkową” – mówi Lars Gutheil, dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) w Warszawie gazecie „Die Tageszeitung” (TAZ). W środowym (29.03.2023) wydaniu dziennik opisuje rosnące znaczenie takich ośrodków gospodarczych w Polsce, jak Wrocław, Poznań czy Kraków. O stolicy Małopolski pisze jako o polskiej Dolinie Krzemowej, a o Warszawie jako „polskim mieście boomu.”

Gazeta przypomina, że w 2020 roku Polska awansowała na piątego najważniejszego partnera handlowego Niemiec na świecie – co przeszło w duże mierze niezauważone przez opinię publiczną. Polska i Niemcy ustanowiły także nowy rekord handlowy w wysokości ponad 167 mld euro.

Duży potencjał inwestycyjny

Zdaniem Larsa Gutheila, cytowanego przez „TAZ” niemieccy i międzynarodowi inwestorzy nie inwestują już w Polsce z powodu niskich płac, ale dlatego, że znajdują wykwalifikowanych pracowników, inżynierów i ekspertów IT. „Coroczne badania gospodarcze AHK pokazują, że poziom kształcenia na polskich uniwersytetach i uczelniach technicznych cieszy się bardzo dobrą opinią, podobnie jak dualne kształcenie zawodowe. Kolejnym pozytywnym czynnikiem jest wysoki poziom motywacji wśród pracowników” – czytamy.

Fabryka Volkswagena we Wrześni. Niemieckie firmy od dawna inwestują w Polsce Zdjęcie: Rainer Jensen/dpa/picture alliance

„Die Tageszeitung” zauważa jednak, że w Polsce wciąż istnieje duży potencjał inwestycyjny, a małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż zbyt mało inwestują we własne innowacje, w badania i rozwój. Wnoszą to zwykle inwestorzy zagraniczni. Gazeta wymienia niedawne inwestycje niemieckich firm w Polsce, np. koncern farmaceutyczny Bayer, który niedawno utworzył w Warszawie „cyfrowy hub” z 600 specjalistami IT. „Nie w Indiach, ale w Polsce!” – podkreśla cytowany przez „TAZ” Lars Gutheil. Za interesującą szef AHK uważa także rozpoczętą właśnie współpracę między koncernem BASF Polska a Politechniką Śląską w Katowicach. Ma ona dotyczyć projektów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Dziennik przypomina, że pod koniec 2022 r. sensację na świecie wywołała zapowiedź niemieckiego producenta samochodów Mercedes-Benz o zainwestowaniu 1,3 mld euro w nową fabrykę w Jaworze na Dolnym Śląsku. W przyszłości z linii produkcyjnej mają tam zjeżdżać w pełni elektryczne Sprintery. Energia wykorzystywana w zakładzie ma być również w całości ekologiczna.

Zbyt szybkie zmiany

Jak pisze „TAZ” „kryzys praworządności w Polsce i konflikt między Komisją Europejską a polskim rządem nie mają jeszcze negatywnego wpływu na międzynarodowy biznes importowo-eksportowy ani na klimat inwestycyjny w Polsce” – czytamy. Inaczej jest z polskim ustawodawstwem gospodarczym i podatkowym. „Proces legislacyjny jest tak szybki, że szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa często nie zdążą na czas zająć stanowiska w sprawie nowych projektów legislacyjnych lub ich w terminie wdrożyć” – mówi Gutheil.

Jak mówi szef AHK, „Polska znajduje się na najlepszej drodze, aby stać się w Europie najważniejszym miejscem produkcji związanej z e-mobilnością. Już teraz istnieje ponad 60 zakładów produkujących baterie do samochodów elektrycznych. Jako projekt pilotażowy Lars Gutheil proponuje wyposażenie autostrady A4 przebiegającej z Niemiec przez Polskę do Ukrainy w stacje ładowania samochodów elektrycznych. Miałoby to na celu przybliżenie Ukrainy do UE i odbudowę kraju – czytamy.