TAZ: coraz więcej sądów w Polsce orzeka po myśli PiS

Od kiedy narodowo-populistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) sprawuje w Polsce władzę, na politycznym znaczeniu zyskuje termin „czyste sumienie”. Sumienie rozumiane na sposób katolicki sprzyja PiS-owi, a jest wrogie wobec kobiet, cudzoziemców i LGBT – pisze warszawska korespondentka „Tageszeitung” („TAZ”) Gabriele Lesser.

Od ubiegłego tygodnia w Polsce toczy się dyskusja, komu wolno powoływać się na „czyste sumienie”. Tylko katolikom, czy także innowiercom? Tylko mężczyznom czy także kobietom? Gejom i lesbijkom raczej nie, czy może jednak też?

Lesser nawiązuje do niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który przyznał rację drukarzowi odmawiającemu wydrukowania plakatu LGBT, oraz do śledztwa wdrożonego na wniosek ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro przeciwko szwedzkiej firmie IKEA, która zwolniła polskiego pracownika z powodu jego wiary. Pracownik ów protestował przeciwko akcji promującej tolerancję wobec środowisk LGBT powołując się na cytaty z Biblii.

Lec o czystym sumieniu

W Polsce każdy zna aforyzm Stanisława Jerzego Leca „Sumienie miał czyste. Nieużywane”, jednak uniwersalne znaczenie tej sentencji ulega zapomnieniu – pisze Lesser.

Czyste sumienie w znaczeniu „nieużywane” przypisywane jest coraz częściej osobom wyznającym inną religię, kobietom, które zostały zgwałcone i domagają się „pigułki po”, a także gejom i lesbijkom, którzy nie odpowiadają katolickiemu ideałowi rodziny składającej się z mężczyzny, kobiety i dziecka – czytamy w „TAZ”.

„Dobre sumienie” przypisują sobie natomiast chętnie w Polsce zwolennicy PiS i bigoteryjni katolicy. Przede wszystkim lekarze, aptekarze i ludzie Kościoła lubowali się dotychczas demonstrowanym z wyższością poczuciu przynależności „do tych dobrych”. „Podczas gdy pedofile wśród kleryków mogli liczyć na przeniesienie przez biskupów do innej parafii, gdzie mogli wykorzystywać seksualnie kolejne dzieci, ginekolodzy i aptekarze - powołując się na sumienie – mogli odmówić przepisania czy sprzedaży środków zapobiegających ciąży” – pisze Lesser.

Lojalni wobec PiS sędziowie orzekają po myśli PiS

Od pewnego czasu „polskie sumienie” coraz częściej trafia do sądów. „Lojalni wobec PiS sędziowie – tak jak teraz TK – troszczą się o to, by orzeczenie wypadło po myśli PiS” – pisze Lesser.

Jarosław Jagura z Fundacji Helsińskiej zwraca uwagę, że po decyzji TK może dojść do ponownego rozpatrzenia wielu procesów o dyskryminację, w których osoby dyskryminowane - ludzie na wózkach inwalidzkich, niewidomi z psem czy matki z wózkiem dziecięcym, a także geje i lesbijki byliby w gorszej sytuacji.

*Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę 26 czerwca, że przepis kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny.

