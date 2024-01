Targi Zielony Tydzień w Berlinie. W cieniu protestów

W środku targowych hal wszystko wygląda jak zawsze: gościnni wystawcy z dumą prezentujący swoje wyroby otoczeni tłumem odwiedzających. Do tego wystawy zwierząt hodowlanych i najnowszych maszyn rolniczych. Jednak na terenie, na którym odbywają się targi Zielony Tydzień, już z daleka słychać klaksony traktorów. To rolnicy, którzy nie zgadzają się z polityką niemieckiego rządu i od kilkunastu dni blokują centralne ulice Berlina.

Problem ogólnoeuropejski

Niezadowolenie branży rolniczej nie ogranicza się jednak wyłącznie do Niemiec. O tym, że problem jest ogólnoeuropejski, mówił podczas otwarcia polskiego stoiska minister rolnictwa Czesław Siekierski. Jego zdaniem największym obecnie wyzwaniem, zarówno dla polskiego, jak i europejskiego rolnictwa, jest napływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

– Wspieranie Ukrainy, które chcemy kontynuować, nie może oznaczać pogorszenia sytuacji europejskich rolników – powiedział Siekierski. Według niego protesty rolników w krajach UE wyraźnie pokazały, że potrzebne są działania wspierające rolnictwo i poprawę konkurencyjności żywności wytwarzanej przez europejskich producentów.

Otwarcie polskiego stoiska: od lewej ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś, minister rolnictwa Czesław Siekierski, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Leszek Iwaniuk Zdjęcie: Monika Stefanek/DW

O nowych zasadach handlu produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą unijni ministrowie rolnictwa mają rozmawiać w najbliższy wtorek (23.01.2024) w Brukseli. – Obecnie ukraińskie towary rolno-spożywcze w dużej mierze zostają na rynkach unijnych i konkurują z europejskimi produktami, które są droższe, bo koszty ich produkcji są wyższe – przyznał Siekierski w Berlinie.

Polska smakuje

Polska na największych na świecie targach rolno-spożywczych prezentuje się tradycyjnie pod hasłem „Polen schmeckt“ (Polska smakuje). Kraj reprezentuje w tym roku ok. 20 wystawców. Najsilniej reprezentowane są: Dolny Śląsk, Kujawsko-Pomorskie i Wielkopolska. Niektórzy wystawcy przyjechali na targi już po raz kolejny, dla innych to debiut. Wielu liczy na nawiązanie współpracy z niemieckimi sieciami handlowymi i wejście na największy europejski rynek spożywczy.

– Chcielibyśmy wejść z naszymi produktami do takich sieci, jak Aldi, Lidl, Kaufland. W tej chwili trwają rozmowy. Będziemy też zakładać w Niemczech spółkę – mówi DW Jowita Kubica z firmy Ovolovo, produkującej musy owocowe. – Jesteśmy tutaj, żeby pokazać się klientom, poznać ich opinię.

Polskie stoisko na targach Zielony Tydzień Zdjęcie: Monika Stefanek/DW

Na polskich stoiskach dominują tradycyjne wyroby kuchni polskiej: gęsina, pierogi, bigos, miody, wędliny, alkohole. To, co podkreślają niemal wszyscy polscy wystawcy, to wykorzystywanie w produkcji składników wysokiej jakości, zwykle z upraw ekologicznych.

– Polska powinna chwalić się przede wszystkim zdrową żywnością. Produkcja ekologiczna w Polsce szybko się rozwija. Obserwuję też zmianę w podejściu do żywienia: ludzie wolą kupić drożej i mniej, ale za to lepszej jakości – przyznaje w rozmowie z DW Marek Grądzki, producent serów z Wielkopolski. Do Berlina przyjechał już po raz kolejny i jak zapewnia, jego sery cieszą się takim powodzeniem, że co roku wraca do Polski pustym samochodem.

– Matka natura dała nam tyle, że możemy z tego korzystać i karmić rozsądnie dzieci, bez dodawania cukru – dodaje Anna Pizoń, która na Zielonym Tygodniu wystawia m.in. miody własnej produkcji. Na targi przyjechała po raz pierwszy i nie ukrywa, że chciałaby nawiazać współpracę z niemieckimi odbiorcami.

Pierogi, wędliny, bigos - polska kuchnia w tradycyjnej odsłonie Zdjęcie: Monika Stefanek/DW

Szansa na nowe kontakty

Pierwsze kontakty udało się nawiązać już firmie Kwiecińscy produkującej wędliny. Jej przedstawiciel, Jakub Bukowski, przyznaje, że nie obawia się coraz powszechniejszego trendu przechodzenia na weganizm. – Może w Polsce też tak kiedyś będzie, ale jest też grupa ludzi, która nie idzie tym trendem, tylko szuka wyrobów wysokiej jakości – stwierdza w rozmowie z DW.

Przed południem polskie stoisko odwiedził niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir. Przyznał on, że liczy na rozwój współpracy między krajami w zakresie rolnictwa. – Silna Polska jest potrzebna Europie. Liczę na ożywienie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego – powiedział Cem Özdemir.

Targi Zielony Tydzień w Berlinie potrwają do 28 stycznia. Swoje wyroby prezentuje łącznie ok. 1400 wystawców z ponad 60 państw.

