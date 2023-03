Targi ITB w Berlinie. Medycyna turystyczna i mocna polska reprezentacja

Miejsca w Europie, gdzie wiosna jest najpiękniejsza

Kwitnące jabłonie w Południowym Tyrolu

Południowy Tyrol we włoskich Alpach to wspaniałe miejsce do wędrówek. Szczególnie między marcem i kwietniem, gdy jabłonie kwitną na różowo i biało. Południowy Tyrol jest idealny dla jabłoni ze względu na swoje osłonięte położenie, klimat z ciepłymi dniami i chłodnymi nocami, dużą ilością słońca i stosunkowo niską ilością opadów. Co roku zbiera się tu ponad 950 000 ton jabłek.