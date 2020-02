Targi Ambiente: Trendy, nagrody, Polacy

Każdego roku w lutym Frankfurt staje się mekką dla handlowców. Wystawiane są tu produkty obejmujące branże: wnętrzarską, spożywczą, kuchenną oraz podarunkową.

Mniej Chińczyków

Największe targi dóbr konsumpcyjnych skupiają wystawców z całego świata. Do tej pory lwią część stanowiły firmy z Chin. Przedstawicieli Państwa Środka w tym roku jednak przybyło nad Men znacznie mniej. 37 chińskich firm zrezygnowało z udziału w targach. To 5% wystawców z Chin i 1% ogólnej liczby wystawiających.

Przyczyną jest epidemia koronawirusa, która ma katastrofalny wpływ na gospodarki kolejnych państw. Ponadto, akurat w dniach, gdy zorganizowano Ambiente 2020, nad Niemcami szalał huragan „Sabina”. Czynniki te sprawiły, że liczba zwiedzających Ambiente była tak niska jak jeszcze nigdy w historii tych targów – 108 tys., czyli o 28 tys. mniej niż w roku ubiegłym.

Niemniej, statystyki końcowe Ambiente i tak pozostają imponujące. Cała powierzchnia wystawiennicza została wykupiona (choć gdzieniegdzie widać było puste eskpozycje firm, które zrezygnowały z udziału). Łącznie pojawiło się 4635 wystawców, czyli 175 firm więcej niż rok temu.

Trzy główne trendy

Każdego roku podczas Ambiente pokazywane są trendy, które w tym czasie dominują na rynku. Eskpozycja jest zbudowana ze starannie wybranych produktów spośród tych, które pokazują wystawcy. Dzięki temu można wyraźnie zauważyć kierunki, które proponują producenci.

Na Ambiente 2020 wyodrębniono trzy: „Shaped + Softened” („Łagodność kształtów”), „Precise + Architectural” („Architektoniczna precyzja”) oraz „Artistical + Diverse” („Artystyczna różnorodność”).

„Łagodność kształtów” to poezja codzienności, obiekty funkcjonalne, wygodne o delikatnych, organicznych formach. Takie też są kolory – pastelowe, naturalne, spokojne, relaksujące, od bieli po szarości.

„Architektoniczna precyzja” to najwyższa jakość wykonania, estetyka zaczerpnięta z art deco, materiały naturalne, ale „mięsiste” (skóra, boucle, welur), ale też i architektoniczne, jak beton, szkło, mosiądz.

„Artystyczna różnorodność” to coś dla indywidualistów. Feeria barw i wzorów, zestawianych ze sobą czasem w sposób brawurowy. Kolory są jasne, nastrój radosny.

Polska obecność

Wystawcy z Polski dopisali. W tym roku było ich 63. Sporo było szkła, kryształów, ceramiki i porcelany, ale inne branże też pokazały się we Frankfurcie. Dla zainteresowanych: dokładna ich lista tradycyjnie została zamieszczona w katalogu „Exhibitors from Poland Ambiente 2020”.

Pięknie prezentowały się ekspozycje manufaktur, w tym "Ceramika Artystyczna. Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu". Trzeba przyznać, że pokazana ceramika doskonale wpisywała się w trendy – rękodzieło, materiał, wzory, barwy. Niemniej trendy były produkty pokazane przez „Manufakturę Chodzieską”. Piękne, pastelowe barwy doskonale wkomponowały się w kierunek „Łagodność kształtów”.

Imponująco zaprezentowała się też Polska Grupa Porcelanowa, czyli „Lubiana”, „Chodzież”, „Ćmielów” oraz „Ćmielów Design Studio”. Warto zaznaczyć, że „Ćmielów” w tym roku obchodzi 230 urodziny!

German Design Award dla Oskara Zięty

Targi Ambiente to także arena dla designu, czyli laureatów prestiżowej nagrody German Design Award. Eksperckie jury – Niemiecka Rada Wzornictwa – wybiera projekty, które są innowacyjne i nierzadko pionierskie w skali niemieckiej oraz światowej. Obejmuje wiele branż – od mebli i wnętrza, po komunikację i architekturę.

Jednym z tegorocznych zwycięzców jest polski projektant Oskar Zięta i jego studio projektowe. W kategorii „Excellent Architecture. Urban Space and Infrastructure” doceniono go za obiekt architektoniczny „Nawa”, który można zobaczyć we Wrocławiu jako część rewitalizacji Wyspy Daliowej.

Projekt wybrano za „organiczną mowę formy” oraz za to, że „w fascynujący sposób odbija i zagina odbicie otaczającego ją krajobrazu”.

Antynagrody dla plagatów

Nieodłączną częścią targów Ambiente jest Plagiarius. To antynagroda i ekspozycja z negatywnymi wyróżnieniami za plagiaty, czasem zaskakująco bezczelne. Symbolem jest figura krasnala ze złotym nosem. Jeden z pokazanych obiektów został wyprodukowany w Polsce, ale większość pochodzi z Niemiec i Chin. A podrabiane jest naprawdę wszystko, nawet kawa, formy do pieczenia ciast i maszynki do golenia

Pierwsze miejsce dostało kuchenne narzędzie do cięcia warzyw (oryginał z Niemiec, podróbka z Chin). Drugie miejsce przyznano producentowi kapsułek z bitą śmietaną (oryginał z Austrii, podróbka z Holandii), trzecie miejsca były dwa: jedno za szelki dla psów (oryginał – Węgry, podróbka – Chiny), a drugie za plecak (oryginał ze Szwajcarii, podróbka z Izraela). Ponadto pokazano sześć „wyróżnień”, w tym jedno dla polskiego dystrybutora podrobionej latarki dla nurków.

