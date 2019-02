Targi Ambiente. Polscy wystawcy znają trendy

Targi Ambiente to mekka dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z nowościami oraz innowacjami w zakresie wyposażenia wnętrz, domów i ogrodów oraz w branży upominkowej. Frankfurt to także (a może przede wszystkim) okazja, by poznać aktualne trendy w tych dziedzinach. Każdego roku organizowana jest na nich wystawa na ten temat, przygotowywana przez ekspertów ze studia Stilbüro bora.herke.palmisano. Tegoroczne kierunki w aranżacji otoczenia to „Tasteful Residence” (nonszalancka elegancja), „Quiet Surrounding” (prostota i funkcjonalność) oraz „Joyfilled Ambience” (nietypowe i niekonwencjonalne zestawienia).

Ceramika z kolekcji "Rose" (FNK Manufaktura) została wybrana jako przykład produktu pokazującego bieżące trendy

Polska w trendach

Ekspozycja pokazująca trendy składa się ze starannie wyselekcjonowanych produktów prezentowanych przez wystawców. W tym roku wśród tak docenionych obiektów znalazł się projekt z Polski. Ceramikę z kolekcji „Rose” z Fabryki Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” (proj. Magdalena Gazur) zaprezentowano w sekcji trendów „Joyfilled Ambience”. To trend oparty na radości życia, kreatywności i śmiałym mieszaniu wzorów oraz kolorów. I taki właśnie jest ten projekt z motywem czerwonych różyczek.

Śrubokręty "PlusMinus" i solniczka z pieprzniczką "Cone" (Tre Product)

O kolejnym sukcesie polskiej firmy możemy mówić w przypadku studia Tre Product. Założone przez znanego polskiego projektanta Tomka Rygalika (pisaliśmy o nim w artykule „Polscy projektanci – wzornictwo bez kompleksów”) pokazało między innymi śrubokręty "PlusMinus" (proj. Erdem Selek). Te zabawne narzędzia, przypominające rakietki do ping-ponga, zostały w tym roku nominowane do najważniejszej niemieckiej nagrody w dziedzinie designu, German Design Award 2019. Warto dodać, że projekty Tre Product zostały też docenione między innymi przez paryskie Centrum Pompidou oraz prestiżową Fondation Louis Vuitton.

Kolekcja "Sakred" Karima Rashida pod znakiem Krosno D'sign (Krosno Glass)

Uwagę zwiedzających przyciągała także ekspozycja marki Krosno Glass, znanego producenta szkła użytkowego. Podczas tegorocznych targów Ambiente zadebiutowała kolekcja „Sakred” stworzona przez Karima Rashida. Projektant, należący do najbardziej znanych na świecie, był gościem podczas premiery, zorganizowanej ze sporym rozmachem. Kolekcja spod znaku Krosno D’sign została oparta na (jak głosi opis) „trzech podwalinach świętej geometrii: okręgu, linii i trójkąta, energii, relacji i równowagi” i przyznam, że robi wrażenie.

Ćmielów Design Studio to kolejna polska firma doceniana na świecie. W katalogu ma prace między innymi Marka Cecuły, projektanta o międzynarodowym uznaniu. Jego porcelanowy serwis „New Atelier”, pokazany również na Ambiente, można znaleźć na przykład w nowojorskim Muzeum Sztuki Współczesnej (MoMA). We Franfurcie zaprezentowano też jego kolekcję „XL Cups”, wyróżnioną w ubiegłym roku znakiem jakości „must have” podczas Łódź Design Festival.

Kolekcję "New Atelier" Marka Cecuły (Ćmielów Design Studio) doceniło słynne muzeum MoMA w Nowym Jorku

Pięknie prezentowało się też stoisko Ceramiki Artystycznej Bolesławiec. Wśród feerii barw, wzorów i kształtów wyróżniała się kolekcja „Bryły Geometryczne” (proj. Teresa Liana i Mariusz Ochocki), która została wcześniej doceniona w Polsce za „szczególne walory wzornicze” otrzymując Nagrodę Specjalną Wzór Roku dla Kultury. Pozostałe projekty tej manufaktury nie pozostawały w tyle, wzbudzając duże zainteresowanie uczestników Ambiente.

Na targach Ambiente było więcej polskich produktów wartych wzmianki oraz doskonale pasujących do wszystkich trzech pokazanych tu trendów. Podczas rozmów z wystawcami wielokrotnie słyszałam, że rynek niemiecki bardzo lubi nasze produkty i że każda ich wizyta we Frankfurcie to potwierdza. Podobnie jak opinie o organizowanych wcześniej targach imm cologne w Kolonii, gdzie polska reprezentacja była jeszcze liczniejsza.