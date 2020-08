Taranował samochody w Berlinie. Śledczy podejrzewają zamach

30-letni mężczyzna, zatrzymany wczoraj w Berlinie po spowodowaniu serii wypadków drogowych, prawdopodobnie działał umyślnie. Jak dowiedziała się stacja RBB, berlińska prokuratura generalna podejrzewa, że sprawca kierował się pobudkami religijnymi. Po pierwszych przesłuchaniach nasuwa się islamistyczny motyw jego postępowania – poinformowano.

Do wypadków doszło wczoraj wieczorem (18.08.2020) na drodze A100 będącej autostradową obwodnicą śródmieścia Berlina. Z relacji świadków wynika, że sprawca celowo najeżdżał na inne samochody, motocykle i skutery. Trzy osoby zostały ciężko ranne, trzy inne lżej.

Kiedy samochód sprawcy stanął, kierowca wyciągnął z bagażnika metalową skrzynkę wyglądającą jak pojemnik na amunicję i oświadczył, że znajdują się w niej niebezpieczne materiały. Po zatrzymaniu okazało się, że były w niej tylko narzędzia.

W wyniku wypadków zatłoczona obwodnica A100 została zablokowana na kilka godzin, co doprowadziło do częściowego paraliżu komunikacyjnego w mieście. Setki kierowców spędziło kilka godzin stojąc w korkach. Pochodzący z Iraku 30-letni sprawca trafił do aresztu. Śledczy nie wykluczają też, że mężczyzna jest chory psychicznie. Jak na razie nic nie wskazuje na to, że mężczyzna działał w ramach większej grupy ekstremistycznej.

(RBB/szym)