Najsłynniejsza plaża Brazylii

Copacabana to chyba najbardziej znana plaża w Brazylii. Bywali tu Miley Cyrus, Tom Cruise i Justin Bieber. To zdjęcie z lotu ptaka przedstawia pracę francusko-szwajcarskiego artysty Saype'a, który namalował na plaży ludzkie dłonie, używając do tego biodegradowalnej farby.