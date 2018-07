Także w Berlinie protestowano przeciwko ustawom o sądach w Polsce

„Pokażmy nasze przywiązanie do państwa prawa i europejskich wartości! Polska należy do Europy!!!” – napisano w odezwie wzywającej do demonstracji. Spotkanie, na które przyszło nieco ponad 100 osób, rozpoczęło się od odczytania fragmentu wiersza „Kwiaty polskie” Juliana Tuwima ze słowami:

„Niech prawo zawsze prawo znaczy

A sprawiedliwość – sprawiedliwość.”

Demonstranci skandowali hasło „Wolność, równość, solidarność”. W krótkich wystąpieniach uczestnicy wskazywali na kluczowe znaczenie zmian dla przejęcia przez PiS pełnej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Ostrzegali przed skutkami tego faktu dla przyszłych wyborów. Protestujący trzymali splecione ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej oraz transparenty „Save our courts in Poland” i „Czas na Sąd Ostateczny”.

Uczestnicy zebrali się we wtorek wieczorem na bulwarze Unter den Linden w centrum Berlina, nieopodal miejsca gdzie w przyszłości ma powstać budynek nowej polskiej ambasady. Protest zorganizował m. in. Komitet Obrony Demokracji w Berlinie.

Senat w Warszawie w nocy z wtorku na środę przyjął bez poprawek nowelizację ustaw między innymi o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.