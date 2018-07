Tajlandia: Pierwsi chłopcy już na powierzchni

Przy udziale 140 nurków z Tajlandii i z zagranicyudało się uwolnić w niedzielę wieczorem pierwszych czterech chłopców uwięzionych w jaskini Tham - Luang. Opadający poziom wody w systemie komór umożliwił szybszą niż pierwotnie zakładano akcję ratunkową. Jak oświadczył rzecznik Urzędu ds. Ochrony przed Katastrofami, pierwsza część akcji ratunkowej jest zakończona i uwolniono najpierw najsilniejszych chłopców, będących w najlepszej formie. Aktualnie znajdują się oni w szpitalu pod opieką lekarzy. Jak poinformował szef akcji ratunkowej, nurkowie potrzebują, co najmniej dziesięciu godzin, by odpocząć i uzupełnić tlen. Po kolejnych sześciu chłopców ruszą rano w poniedziałek.

Uwięzieni od dwóch tygodni

W jednej z komór jaskini Tham Luang w Tajlandii od ponad dwóch tygodni znajduje się grupa 12 chłopców jednej drużyny piłkarskiej w wieku od 11 do 16 lat wraz z trenerem. Jaskinia jest zalana wodą i akcję ratunkową utrudnia fakt, że większość uwięzionych chłopców nie umie pływać ani nurkować. Przekazywana im do tej pory pomoc ograniczała się do wysokokalorycznego pożywienia oraz lekarstw. Dotychczasowe próby wydobycia dzieci z jaskini kończyły się niepowodzeniem.

