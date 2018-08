Tagesspiegel: policja udaremniła porwanie polskiego dziecka

Do zdarzenia doszło w piątek (3.08.2018) na lotnisku Schoenefeld – czytamy w internetowym wydaniu „Tagesspiegla”. Gazeta powołuje się na opublikowany w poniedziałek komunikat policji federalnej (Bundespolizei).

Podczas kontroli dokumentów 38-letniego Polaka oraz jego dwuletniego syna policjanci stwierdzili, że dziecko poszukiwane jest polskim listem gończym. Z dokumentów wynikało, że sąd zakazał ojcu kontaktowania się z synem.

Policja ustaliła, że mężczyzna zabrał bezprawnie dziecko matce. Rodzice mieszkają oddzielnie.

Niemieckie władze wdrożyły śledztwo przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o zabór dziecka. Po zakończeniu wstępnych czynności Polak odleciał do Glasgow – bez dziecka. Dwulatek trafił do Urzędu do spraw dzieci i młodzieży (Jugendamtu) – pisze „Tagesspiegel”.