Tagesspiegel: niebezpieczna autostrada łącząca RFN z Polską

Na autostradzie A12 łączącej granicę Polski z Berlinem dochodzi do wielu wypadków. Przeważnie z udziałem ciężarówek – pisze „Tagesspiegel”.

Niemiecki dziennik „Tagesspiegel” pisze o niebezpiecznej autostradzie A12 łączącej stolicę Niemiec z granicą Polski we Frankfurcie nad Odrą. W Polsce autostrada ta łączy się z A2 w kierunku Warszawy. Po obu stronach granicy drogi te noszą nazwę „Autostrady Wolności”.

W ciągu miesiąca na A12 zginęły dwie osoby, a ponad 60 zostało rannych – podaje „Tagesspiegel”. Wszystkie wypadki miały miejsce w podobnym miejscu – między węzłami Fuerstenwalde-West i Friedersdorf w kierunku Berlina.

Tragiczne wypadki

Jeden z tych wypadków, o którym informowała Deutsche Welle, miał miejsce 9 maja br. Kierowca ciężarówki-cysterny nie zauważył korka przed sobą. Podczas próby ominięcia pojazd zderzył się z inną ciężarówką i autokarem z Polski, którym podróżowała grupa młodzieży i dorosłych. Ponad 50 pasażerów zostało rannych, niektórzy ciężko. Cysterna na szczęście była pusta, w przeciwnym razie mogłoby dojść do pożaru.

Niecały tydzień później w wypadku zginął 35-letni mężczyzna, a dwie osoby zostały ciężko ranne. Ponownie kierowca ciężarówki nie zauważył przed sobą korka. Kolejny śmiertelny wypadek miał miejsce pod koniec maja, znowu z udziałem ciężarówki.

Połączenie wschód-zachód

A12 – jak pisze „Tagesspiegel” – nie jest zwykłą drogą. Uchodzi za jedno z najważniejszych połączeń drogowych między Europą Zachodnią, Środkową i Wschodnią. Z czteropasmówki codziennie korzysta około 42 tys. pojazdów. Około jedna trzecia z nich to ciężarówki, co sprawia, że autostrada, jest ponadprzeciętnie obciążona ruchem ciężarowym.

Od czasu poważnych wypadków w maju policja drogowa w Fuerstenwalde baczniej monitoruje napiętą sytuację na autostradzie A12, szczególnie na odcinku robót drogowych przy węźle Spreeau. Prace budowlane, które mają potrwać do lipca, spowodowały zwężenie pasów ruchu do jednego, a to z kolei powoduje długie korki, które są główną przyczyną kolizji. Na alarm biją także okoliczne straże pożarne i lokalne władze.

Bezpieczeństwo na A12 ma poprawić wprowadzone bezpośrednio za Fuerstenwalde tymczasowe ograniczenie prędkości do 60 km/h dla ciężarówek. Na całym 58-kilometrowym odcinku autostrady A12 od dłuższego już czasu obowiązuje ogólny zakaz wyprzedzania dla ciężarówek przegubowych. Na utwardzonym poboczu autostrady zainstalowano kilka mobilnych znaków LED – to ostrzeżenia dla kierowców samochodów o możliwym korku. Zakaz wyprzedzania jest jednak regularnie łamany – relacjonuje „Tagesspiegel”.

