„Tagesspiegel”: „Mamy dość! – chęć na zmianę w Polsce”

Berliński dziennik pisze w środę (17.06.2020), że według sondaży przed wyborami prezydenckimi w Polsce urzędujący prezydent Andrzej Duda nie może już liczyć na to, że gładko wygra w pierwszej turze 28 czerwca.

„W maju wydawało się to jeszcze możliwe, ale od tamtej pory poparcie dla Dudy spada. Nowy kandydat największej partii opozycyjnej, Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, od 2018 roku prezydent Warszawy, jest coraz bliżej” – pisze dziennikarz gazety Christoph von Marschall. Dodaje, że prawdopodobna druga tura wyborów będzie „generalną próbą sił między obozem liberalnym w wielkich miastach a konserwatywnym w małych miastach i na wsi”.

Kampania wokół tożsamości Polaków

Według dziennika „kampania wyborcza kręci się wokół tożsamości Polaków”, o czym świadczą spory o stosunek do mniejszości seksualnych, określanych amerykańskim skrótem LGBT. „Tagesspiegel” przypomina, że „lewicowo liberalny Trzaskowski” wspierał LGBT w czasie kampanii wyborczej w Warszawie w 2018 roku. Duda stawia za to na «program dla rodzin». Apele o więcej tolerancji dla LGBT uważa za złą zachodnią drogę i powołuje się na polskiego papieża Jana Pawła II, który nie zgadzał się na uznanie związków homoseksualnych za inną formę rodziny i danie im prawa do adopcji dzieci. Takie plany to «złamanie prawa bożego» i «ideologia zła»” – relacjonuje „Tagesspiegel”.

Dziennik dodaje, że Duda „stawia takie zachodnie wpływy w jednym szeregu z rzekomą wyprzedażą polskiej gospodarki zachodnim koncernom”. „Tak jak przed 1989 rokiem walczono z narzuconą komunistyczna ideologią, dziś chodzi w Polsce o walką z narzuconą ideologią liberalną” – interpretuje wystąpienia prezydenta gazeta.

Fantazje na temat II tury

Według „Tagesspiegla” wyniki sondaży zachęcają Polaków do „snucia fantazji”, kogo w drugiej rundzie poprą wyborcy, którzy w pierwszej zagłosują na innych kandydatów niż Duda i Trzaskowski.

„Z psychologicznego punktu widzenia chodzi w gruncie rzeczy o pytania, która dynamika jest obecnie silniejsza w Polsce. Oczekiwanie zmiany, napędzane przez zniesienie restrykcji związanych z koronawirusem? Czy też wynikający z dążenia do bezpieczeństwa w niepewnych czasach zwrot ku tradycyjnym punktom odniesienia jak rodzina, Kościół czy patriotyzm? W dużych miastach Polski popularne są koszulki i czapki z napisem «Mamy dość». Może to mieć podwójne znaczenie i odnosić się zarówno do restrykcji epidemicznych, jak i do PiS. Na wsi koronawirus w ogóle nie wpłynął na codzienne życie” – ocenia „Tagesspiegel”.