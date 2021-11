Tagesspiegel: Czy Putin pokrzyżuje plany koalicjantów w Niemczech?

„To, że stosunek do Rosji doprowadzi do poważnego sporu pomiędzy SPD a Zielonymi, wiadomo było od początku. To, że doszło do tego tak szybko i na poważnie, jest zaskoczeniem” – pisze Christoph von Marschall w komentarzu opublikowanym w sobotę na łamach dziennika „Tagesspiegel”.

Putin odprawił Merkel z kwitkiem

„Podczas gdy SPD chce wydać bez zwłoki pozwolenie na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2, Zieloni sprzeciwiają się temu, ponieważ Gazprom nie spełnił wszystkich warunków” – pisze Marschall. Sytuację komplikuje „katastrofalna sytuacja” na granicy z Białorusią. „Dyktator Łukaszenka traktuje tysiące migrantów jak zakładników” – podkreśla autor.

Christoph von Marschall przypomina, że kanclerz Angela Merkel poprosiła Władimira Putina, aby skłonił Łukaszenkę do humanitarnego postępowania z uchodźcami, jednak Putin „dał jej kosza”. Putin i Łukaszenka działają ramię w ramię wykorzystując dostawy gazu i presję migracyjną wywierania presji na Niemcy i Europę.

Komentator zwraca uwagę na problemy w rozmowach koalicyjnych dotyczących klimatu i migracji. Zieloni chcieliby ograniczyć zależność Niemiec od gazu z Rosji, SPD uważa, że gaz jest surowcem pozwalającym na bezproblemowe przejście do zielonej energii.

Kwieciste sformułowania nie pomogą

Różnice zdań występują także w kwestii zabezpieczenia granicy i praworządności. SPD i FDP opowiadają się za deportacją migrantów, którym władze odmówiły azylu. Zieloni domagają się natomiast większych praw dla uchodźców.

„Spory wśród koalicjantów zaostrzyły się i nie da się ich załagodzić ‘kwiecistymi sformułowaniami’ w dokumentach koalicyjnych” – pisze w konkluzji Marschall.

Trzy partie – SPD, Zieloni i FDP – zapowiedziały, że zakończą rozmowy o koalicji do końca grudnia i wkrótce potem doprowadzą do wyboru ich kandydata Olafa Scholza na kanclerza Niemiec.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>