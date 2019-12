Tańsze przelewy międzynarodowe. Jak w kraju

Spotkanie Macron-Merkel. Paryż i Berlin za budżetem strefy euro

Berlin i Paryż są za wspólnym budżetem krajów strefy euro. Oba kraje porozumiały się też co do odsyłania uchodźców do pierwszego kraju UE, w którym zostali zarejestrowani. To rezultaty spotkania Merkel-Macron w Berlinie.