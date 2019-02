Szykuje się kolejna podwyżka diet poselskich w Bundestagu

Dzięki podwyżkom płac nominalnych, z którymi powiązane jest uposażenie poselskie w Bundestagu, wzrośnie ono od lipca tego roku o trzy procent. Oznacza to, że diety niemieckich posłów wzrosną o 300 euro do sumy 10.073 euro brutto w miesiącu - wyliczył „Bild”, powołując się na dane Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden. Do podwyżki dojdzie bez debaty i głosowania.

Diety poselskie w Niemczech rosną automatycznie odpowiednio do zmian poziomu wynagrodzeń dopiero od 2016 r.

W ostatnich pięciu latach wynagrodzenia posłów wzrosły w sumie o 1800 euro. W pierwszej połowie 2014 r. wynosiły one jeszcze 8252 euro miesięcznie. Dzięki zmianom legislacyjnym doszło do znacznego podniesienia taryf oraz wprowadzenia automatycznych podwyżek uposażeń poselskich.

dpa/jar