Szybsze pociągi z Kostrzyna do Berlina dopiero w grudniu

Sytuacja kolei we wschodniej części Brandenburgii była w czwartek dyskutowana na komisji transportu Landtagu. Jedną z przyczyn, dla których pociąg RB 26 pokonuje trasę między stolica Niemiec a Kostrzynem (Köstrin), jest przeciągająca się przebudowa mostu kolejowego nad Odrą - relacjonuje rozgłośnia RBB.

Inwestycja warta 65 mln euro miała zakończyć się w ubiegłym roku, ale przez opóźnienia najbliższy termin oddania przeprawy to grudzień 2023 r. Kulminacją problemów dla pasażerów było aż 90-dniowe zamknięcie trasy, co spowodowało duże utrudnienia.

Apel do rządu w Berlinie

Detlef Bröcker, szef kolei Niederbarnimer Eisenbahn NEB (spółka obsługuje połączenie Berlin-Kostrzyn), powiedział na komisji, że od 23 stycznia ponad 90 proc. pociągów na trasie Berlin-Kostrzyn kursuje punktualnie. Z powodu remontu mostu pociągi nie jeżdżą przez Odrę. Z tego powodu podróż do niemieckiej stolicy zajmuje nawet godzinę w jedną stronę.

Alexander Kaczmarek, przedstawiciel Deutsche Bahn na Brandenburgię, przypomniał, że trasa Ostbahn jest niezbędna do odciążenia trasy przez Frankfurt nad Odrą. To ona stanowi podstawowe połączenie pasażerskie i towarowe pomiędzy Polską i Niemcami. – To główne połączenie działa teraz na granicy wytrzymałości – mówił Kaczmarek w programie RBB.

Dodał, że należy spodziewać się dalszych obciążeń na tej trasie z powodu transportu z Tesli. Amerykańska firma produkująca samochody elektryczne ma pod Berlinem jedną ze swoich gigafabryk.

Rząd w Berlinie odrzuca apele o dodatkowe pieniądze na rozbudowę linii przez Kostrzyn. W jego ocenie połączenie jest zbyt regionalne. Rainer Genilke, wiceminister transportu Brandenburgii, powiedział, że „współpraca z Deutsche Bahn jest doskonała, ale wyzwania infrastrukturalne są większe i w ich rozwiązaniu musi pomóc rząd federalny”.

Podczas polsko-niemieckiego szczytu kolejowego w Poczdamie 8 lutego potwierdzono, że jeszcze w tym roku zostanie uruchomiona kolejna para połączeń na trasach Berlin-Poznań-Warszawa i Berlin-Kraków-Przemyśl.

Docelowo pociąg z polskiej do niemieckiej stolicy ma kursować sześć razy dziennie (na razie jest ich pięć), a z Berlina do Przemyśla dwa razy (obecnie raz). Z kolei od 2026 roku pociągi z Berlina do Szczecina mają kursować co godzinę, a podróż ma być o pół godziny krótsza.

(RBB/dra)

