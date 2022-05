Szwajcarski instytut: eksport towarów do Niemiec zapewnia w Polsce milion miejsc pracy

Według badań instytutu Prognos Polska, Czechy, Austria i Węgry kierują około 30 procent swojego eksportu do Niemiec. W samej Polsce produkcja na eksport do Niemiec zapewnia milion miejsc pracy - powiedział w Monachium Christof Prechtl, wicedyrektor Stowarzyszenia Bawarskiego Biznesu (vbw), który zlecił badania. Według nich w Polsce, Austrii i Czechach import z Niemiec zapewnia sześć procent, na Węgrzech i Słowacji - pięć procent miejsc pracy. Udział eksportu towarów do Niemiec w gospodarkach narodowych Austrii i Węgier generuje po sześć procent wartości dodanej, w Polsce i Czechach po pięć procent.

Łącznie import towarów z państw Unii Europejskiej do Niemiec generuje około 290 mld euro wartości dodanej i zapewnia około 4,7 mln miejsc pracy. 61 procent tego importu jest potrzebne do produkcji w Republice Federalnej Niemiec.

Prechtl zaapelował do UE, aby "działała jako pewny siebie gracz w handlu światowym i opowiadała się za wolnym handlem i otwartymi gospodarkami".

(DPA/du)