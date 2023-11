Konflikty Szwajcaria

Szwajcaria odsprzeda Niemcom czołgi Leopard

Anna Widzyk opracowanie

22.11.2023 22 listopada 2023

Szwajcarski rząd dał zielone światło dla eksportu 25 czołgów Leopard 2 do Niemiec pod warunkiem, że nie trafią one do Ukrainy.