WIDEO DNIA

Szwajcaria. Czar świąt nad Jeziorem Genewskim

Montreux Noël nad brzegiem Jeziora Genewskiego to jeden z najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie i największy we frankofońskiej Szwajcarii. „Latający Święty Mikołaj" to tylko jedna z jego atrakcji.