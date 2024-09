Szwajcaria: śmierć w samobójczej kapsule

Kobieta popełniła samobójstwo w kapsule z azotem. To pierwszy przypadek zastosowania tego kontrowersyjnego urządzenia.

Prokuratura szwajcarskiego kantonu Schaffhausen poinformowała we wtorek (24.09.) o wszczęciu postępowania karnego w związku z „podżeganiem i pomocą w samobójstwie”. Kapsuła samobójcza została skonfiskowana, a zmarła w niej osoba ma zostać poddana sekcji zwłok. Według organizacji eutanazyjnej Last Resort, była to 64-letnia obywatelka USA.

Według doniesień szwajcarskich mediów, był to pierwszy przypadek użycia urządzenia, które przypomina kapsułę kosmiczną i wykorzystuje azot. Jego użycie, które nie wymaga obecności lekarza, jest wysoce kontrowersyjne. W poniedziałek szwajcarska minister spraw wewnętrznych Elisabeth Baume-Schneider oświadczyła w parlamencie, że kapsuła samobójcza nie jest zgodna z prawem.

Samobójczyni miała poważne problemy zdrowotne

Prokuratura w Schaffhausen na granicy z Niemcami została poinformowana przez kancelarię prawną w poniedziałek po południu, „że w leśnej chacie w Merishausen miało miejsce wspomagane samobójstwo przy użyciu kapsuły Sarco”. Kapsuła i ciało zostały odkryte na miejscu zdarzenia. Przeprowadzono sekcję zwłok. „Ponadto kilka osób z obszaru Merishausen zostało zatrzymanych przez policję”, wyjaśniła prokuratura.

Organizacja Last Resort, która zaprezentowała kapsułę Sarco (nazwa nawiązuje do sarkofagu) w Zurychu w lipcu i zapowiedziała jej rychłe wprowadzenie do użytku w Szwajcarii, poinformowała agencję informacyjną AFP, że zmarła była 64-letnią kobietą ze Środkowego Zachodu USA. Przez wiele lat „cierpiała na szereg poważnych problemów związanych z ciężkim niedoborem odporności”.

„Spokojna i godna śmierć” w kapsule

Kobieta zmarła w poniedziałek krótko po godzinie 16:00, dodała organizacja. Współprezes Last Resort, Florian Willet, był przy tym obecny. Była to „spokojna i godna śmierć”, twierdzi organizacja.

Odkąd Last Resort ogłosił zamiar użycia urządzenia w Szwajcarii – kraju znanym z liberalnych przepisów dotyczących eutanazji, rozgorzały gorące dyskusje. W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Baume-Schneider podała w parlamencie dwa powody, dla których użycie kapsuły nie było zgodne z prawem: po pierwsze, nie spełniała ona przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktu i dlatego nie mogła zostać wprowadzona na rynek. Po drugie, użycie azotu w kapsule nie jest zgodne z celem określonym w ustawie o chemikaliach.

AFP/sier

