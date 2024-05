Sztuczna inteligencja wpłynie na miliony miejsc pracy

W Niemczech w przypadku szybkiego wprowadzenia systemów sztucznej inteligencji do przedsiębiorstw wielu pracowników będzie musiało przygotować się na poważne zmiany w miejscu pracy. Według najnowszego raportu McKinsey Global Institute (MGI), opublikowanego w czwartek (23.05.2024) w Düsseldorfie, do roku 2030 w Niemczech nawet trzy miliony miejsc pracy mogą ulec zmianie, co stanowi 7 procent całkowitego zatrudnienia.

Negatywny rozwój

Scenariusz analityków McKinsey zakłada przyspieszone wprowadzenie systemów sztucznej inteligencji w USA i Europie. Do 2030 roku może to doprowadzić do zautomatyzowania niemal jednej trzeciej godzin pracy. Do 2035 roku ta liczba w UE może wzrosnąć nawet do 45 procent. Według obliczeń, do 2030 roku w Europie i Stanach Zjednoczonych może być konieczna zmiana rodzaju zatrudnienia dla prawie dwunastu milionów osób. W Europie oznacza to 6,5 procent obecnych miejsc pracy.

Autorzy badań dostrzegają w tym trendzie ryzyko negatywnego rozwoju rynku pracy. Z jednej strony, wysoko wykwalifikowane i ponadprzeciętnie dobrze płatne miejsca zatrudnienia mogą pozostać nieobsadzone. Z drugiej strony zachodzi ryzyko nadmiaru siły roboczej w sektorze nisko płatnym. W Europie udział wysoko płatnych zawodów mógłby wzrosnąć o 1,8 punktów procentowych, podczas gdy udział nisko płatnych zawodów mógłby spaść o 1,4 punktów procentowych.

Szczególnie dotknięte biura

Największe zmiany według badaczy McKinsey będą dotyczyć miejsc pracy w biurach, w dziale administracyjnym przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Ponad połowa zmian pracy spowodowanych przez sztuczną inteligencję (54 procent) w Niemczech dotyczy tego obszaru. Niemcy, obok Włoch, są szczególnie dotknięci, ponieważ prace biurowe stanowią wysoki odsetek zatrudnienia. Na drugim miejscu z 17 procentami znajdują się obszary obsługi klienta i sprzedaży, a prace w produkcji są dotknięte w 16 procentach.

Potencjalnie dotknięci problemem pracownicy mogą najlepiej chronić się przed zepchnięciem na zawodowy tor boczny przez szkolenia i inne działania kwalifikacyjne. Według badania znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na umiejętności techniczne, tylko w Europie o 25 procent. Jednakże umiejętności społeczne i emocjonalne będą również coraz bardziej pożądane (wzrost o 12 procent).

Wzrost produktywności

W tych warunkach badacze McKinsey widzą pozytywne konsekwencje gospodarcze. Przy szybszym wprowadzeniu sztucznej inteligencji i skutecznym przekwalifikowaniu pracowników w europejskiej gospodarce wskaźnik wzrostu produktywności rocznej w Europie może zwiększyć się do trzech procent do 2030 roku.

W badaniu przeprowadzonym przez McKinsey Global Institute (MGI) przeanalizowano najważniejsze zmiany gospodarcze i społeczne do 2030 r. w USA i dziesięciu krajach europejskich, w tym w Niemczech, Francji, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech, Danii, Czechach i Polsce. Ponadto przeprowadzono ankietę wśród ponad 1100 członków zarządów spółek w Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i USA.

(DPA/jar)

