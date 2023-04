Sztuczna inteligencja. Niemcy chcą jasnych zasad

Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Niemiec powiedziała poniedziałkowemu wydaniu magazynu gospodarczego „Handelsblatt”: „Że w wykorzystaniu aplikacji AI (Artificial Intelligence) można dopatrzyć się wielkiego potencjału dla społeczeństwa cyfrowego”. Jak dodała: „Niezbędne jest znalezienie równowagi między otwartością na innowacje a jasnymi ramami prawnymi, które określają standardy wiarygodności AI”. Dotyczy to praw podstawowych i aspektów ochrony danych osobowych, ale także kwestii, jak można uniknąć oszustw i dyskryminacji.

Zdaniem rzeczniczki MSW istotną rolę odgrywa także zdolność wyjaśniania i zrozumienia wyników AI. Oznaczałoby to, że AI nie tylko podaje wynik, ale również objaśnia go w zrozumiały sposób.

Ostrzeżenia przed nadmierną regulacją

Za szybkim uregulowaniem kwestii użycia sztucznej inteligencji opowiedzieli się także federalny minister ds. cyfryzacji Volker Wissing oraz przewodnicząca SPD Saskia Esken. Oboje sprzeciwili się natomiast wprowadzeniu zakazu dla AI. „To, co w międzyczasie może dokonać sztuczna inteligencja, zapiera dech w piersiach” – powiedział Wissing dla „Bild am Sonntag”. „Sztuczna inteligencja pojawiła się w naszej codzienności i zasadniczo zmieni nasze życie”– stwierdził polityk FDP. Wezwał on UE do szybkiej reakcji i rozsądnego uregulowania kwestii sztucznej inteligencji. Trzeba zagwarantować – powiedział – by „ta nowa technologia mogła być stosowana tylko wtedy, gdy będzie przestrzegać europejskich wartości, takich jak demokracja, przejrzystość i neutralność”. Wissing ostrzegł jednocześnie przed nadmierną regulacją i skrytykował Włochy z powodu zablokowania ChatGPT. Jak podkreślił: „Jeśli wszystkie państwa w Europie pójdą za tym przykładem, w naszym kraju nie będą mogły powstawać żadne aplikacje AI i wtedy w przyszłości będziemy mieli tylko i wyłącznie do czynienia z systemami chińskimi i amerykańskimi”.

Polityk FDP upatruje niebezpieczeństwa w tym, że systemy totalitarne wykorzystują AI do ograniczania wolności. „Nie wolno im pozostawić pola do popisu” – powiedział. Jak podkreślił: „Potrzebujemy europejskich aplikacji AI, tworzonych na wiarygodnych podstawach prawnych”.

Więcej zaufania do AI

Z kolei szefowa SPD Saskia Esken powiedziała gazetom grupy medialnej Funke, że konieczne jest pełne zaufanie w podejściu do sztucznej inteligencji, zwłaszcza w placówkach oświatowych. Rozwiązaniem nie może być więc zakaz korzystania z programów takich jak ChatGPT. Socjaldemokratka domaga się, aby lekcje informatyki były obowiązkowe dla wszystkich uczniów. A nauczyciele musieliby otrzymać niezbędny czas na dalsze kształcenie. Esken opowiedziała się również za dostosowaniem dydaktyki do rozwoju technicznego. „Nauczanie i sprawdzanie wiedzy nie powinno już więcej odgrywać ważnej roli w szkolnictwie”– wskazała szefowa SPD.

Zamiast tego, jej zdaniem, trzeba skoncentrować się na krytycznym i odpowiedzialnym korzystaniu z dostępnych narzędzi i informacji. „W sumie, musimy wzmocnić w szkołach umiejętności: komunikację, współpracę, kreatywność, krytyczne myślenie, które odróżniają nas ludzi, od maszyn i które sprawiają, że jesteśmy silniejsi w kontaktach z nimi” – uważa Saskia Esken. Zamiast zabraniać uczniom z korzystania aplikacji ChatGPT przy odrabianiu zadań domowych, można by pracować nad zagadnieniem przy pomocy AI. „Uczniowie mogliby następnie porównać w klasie różne wyniki, ocenić je i przeanalizować, jak do nich doszli”– dodała socjaldemokratka.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>